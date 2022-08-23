شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: إخماد 22 حريقا نشب في 12 ولاية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء إخماد 22 حريقا نشب على مستوى 12 ولاية خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأوضحت الحماية المدنية الجزائرية، في بيان اليوم، أن الحرائق طالت غابات ومحاصيل زراعية بولايات تيبازة، والبويرة، وتيزي وزو، وبجاية، والشلف، وبسكرة، والبليدة، وتلمسان، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقسنطينة وغليزان.



وبحسب البيان، لم تتسبب الحرائق في أي خسائر بشرية، وأسفرت عن تلف مساحات تقدر بآلاف الأمتار من الغابات والنباتات والأشجار.



وشهدت الجزائر، خلال الأيام الماضية، نشوب حرائق كبيرة في عدد من ولايات منطقة الشرق الجزائري، مما أسفر عن مصرع 37 شخصا وإصابة 183 آخرين، وفقا لأرقام الحصيلة الرسمية للحماية المدنية الجزائرية.