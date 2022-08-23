شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يدعو للإبقاء على الصوامع الجنوبية بميناء بيروت تخليدا لضحايا الانفجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية مراجعة الإجراءات اللازمة لبحث إمكانية لإبقاء على الصوامع الجنوبية لمبنى صوامع القمح في ميناء بيروت البحري والمحافظة عليها كمعلم تاريخي تخليدا لذكرى ضحايا انفجار الميناء والذي وقع في الرابع من شهر أغسطس عام 2020.



جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه ميقاتي لوزير النقل اليوم بعد انهيار الجزء الشمالي من الصوامع اليوم دون أن تؤثر على الجزء الجنوبي.



وأكد ميقاتي في خطاب رسمي موجه لوزير النقل أن مجلس الوزراء سبق وأن قرر في جلسته بتاريخ 10 مارس الماضي الموافقة على توصيات اللجنة الفنية في تقريرها والتي نصت على هدف مبنى صوامع القمح وإقامة نصب تذكاري في ميناء بيروت تخليدا لذكرى الضحايا.



وأوضح ميقاتي أن تقرير التقرير الفني نص على أن انحناءات الكتلة الجنوبية من الصوامع طبيعية وناجمة عن الحالة الموسمية واختلاف درجات الحرارة واتجاه الشمس، في حين أن الكتلة الشمالية ليست مصممة لتحمل ضغط جانبي مثل ذلك التي تكون تحت الأرض نتيجة الانفجار.



وشدد ميقاتي على ضرورة التنسيق مع من يلزم مراجعة التقرير والإفادة بالإجراءات الواجبة للحفاظ على الصوامع الجنوبية دون هدمها لتكون معلما تاريخيا تخليدا لذكرى الضحايا.