شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر من بينهم تركي.. تعرف على قائمة اغني عشر علماء لعام ٢٠٢٢ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يتحصل الكثير من الأشخاص على ثرواتهم من مجموعة مجالات متنوعة، وهناك العديد من الأشخاص البارعين الذين كسبوا ثروة هائلة من الارتقاء في وظائفهم، بمن في ذلك رجال الأعمال والممثلون والموسيقيون وعارضو الأزياء، وقد يكون من النادر أن يتم ذكر العلماء وسط هؤلاء الأثرياء.

ويحظى العديد من الأشخاص في العالم بتقدير علمي كبير؛ نتيجة لإنجازاتهم، حيث بدأ العديد منهم مشاريع كاملة نتيجة لأبحاثهم المبتكرة؛ ما جعلهم من المليارديرات، وفيما يأتي قائمة بأغنى العلماء في العالم لعام 2022:

جيمس واتسون

يعتبر العالم الأمريكي، جيمس واتسون أغنى عالم في العالم، حيث تبلغ ثروته الصافية 20 مليار دولار.

واتسون هو عالم وراثة وعالم أحياء أمريكي اشتهر بدراساته حول بنية الأحماض النووية، وحصل على درجات علمية من جامعة شيكاغو عام 1947 ودكتوراه من جامعة إنديانا في عام 1950.

وحصل واتسون وفرانسيس كريك وموريس ويلكينز على جائزة نوبل في الفيزيولوجيا والطب في عام 1962 لاكتشافاتهم الخاصة بالبنية الجزيئية للأحماض النووية وأهميتها في نقل المعلومات في المادة الحية.

وكان واتسون قد باع الميدالية الذهبية لجائزة نوبل الذهبية في مزاد مقابل 4.8 مليون دولار، وقال واتسون في هذا الوقت إنه سيتبرع بجزء من العائد المادي للجائزة لصالح جمعيات خيرية ولدعم البحث العلمي، وقرر بيعها بسبب أنه أصبح منبوذا منذ تصريحات ربط فيها بين العرق ومستوى الذكاء.

أوغور شاهين

أوغور شاهين طبيب مناعة تركي ألماني وأستاذ في علم الأورام بجامعة ماينز، وهو ثاني أغنى عالم في القائمة بثروة صافية تقدر بـ 15.2 مليار دولار.

وشاهين هو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ”بيوأنتك“ للتكنولوجيا الحيوية ويمتلك نحو 17% من الشركة، التي ظهرت للمرة الأولى في بورصة ناسداك في أكتوبر 2019.

تركز اهتماماته البحثية الأساسية على المناعة والسرطان وأنهى أطروحة الدكتوراه عن العلاج المناعي للسرطان.

بدأ حياته المهنية في مجال الأعمال في عام 2001 وشارك في تأسيس شركتين للأدوية مع زوجته، وابتكرت إحدى هذه الشركات أحد اللقاحات الرئيسة المستخدمة لمكافحة فيروس COVID-19 بالتعاون مع شركة Pfizer Inc.

غوردون مور

يُعدّ إيرل غوردون مور، المؤسس المشارك والرئيس الفخري لشركة إنتل وشارك في تأسيس مؤسسة جوردون وبيتي مور، وكان حصل على درجة البكالوريوس في الكيمياء من جامعة كاليفورنيا، وثروته تقدّر بـ 13 مليار دولار، ويعد مور ثالث أغنى عالم في العالم.

وكان قد التحق بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في سبتمبر 1950 ودرس الفيزياء قبل حصوله على الدكتوراه، كما حصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء في عام 1954 وأجرى أبحاثًا في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز من عام 1953 إلى 1956.

جيمس دايسون

يمتلك جيمس دايسون ثروة تقدر بـ 9.8 مليار دولار؛ ما يجعله رابع أغنى عالم في العالم، ويعتبر دايسون مخترعا ورجل أعمال ومصمما صناعيا، يشتهر بكونه مخترع المكنسة الكهربائية عديمة الكيس ثنائية الإعصار التي تعمل وفق مبدأ الفاصل الدوامي.

ووفقا لقائمة ”صنداي تايمز ريتش“ لعام 2018، كان صافي ثروته 13.9 مليار دولار.

روندا سترايكر

تعتبر روندا سترايكر، وريثة وحفيدة الملياردير الأمريكي، هومر سترايكر، وهو مؤسس شركة سترايكر لتصنيع المعدات الطبية، تبلغ قيمة ثروتها الصافية 7.8 مليار دولار.

وورثت روندا، شركة Stryker Corporation المتخصصة في المنتجات الطبية، من جدها الأكبر هومر سترايكر، وتم تعيين روندا مديرة للشركة منذ أكثر من 30 عاما.

قدمت روندا مساهمة كبيرة في إنشاء العديد من المنتجات الجديدة، وهي أكبر مساهم فردي في الشركة بإيرادات متوقعة بلغت 17.1 مليار دولار لعام 2021.

غايل كوك

تعد غايل كوك، سادس أغنى عالم في العالم، بثروة صافية قدرها 6.2 مليار دولار.

وأسست سيدة الأعمال الأمريكية غايل كوك‏ بالشراكة مع زوجها مجموعة Cook Group لصناعة المعدات الطبية.

جان زونجر

شارك جان في تأسيس شركة Gan & Lee Pharmaceuticals المتخصصة في إنتاج أقلام الأنسولين والحقن لمرض السكري في عام 1998.

عمل جان كمعلم أحياء بعد حصوله على شهادته من جامعة بكين، وتبلغ قيمة ثروته 1.3 مليار دولار.

هاو هونغ

يعتبر هاو هونغ الرئيس التنفيذي لشركة Asymchem Laboratories، وهي شركة خاصة بالأدوية.

وحصل ”هاو“ على درجة الدكتوراه من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، وتبلغ قيمة ثروته 4.4 مليار دولار.

يصنف العالم الصيني في المرتبة 181 في قائمة أغنى شخص في الصين، ومن أغنى العلماء في العالم كله