شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 6 أطفال جراء انفجار لغم فى درعا بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى طفل مصرعه وأصيب أشقاؤه الخمسة بجروح، جراء انفجار لغم من مخلفات المجموعات الإرهابية فى السهول الزراعية لبلدة نامر بريف درعا الشمالى الشرقى.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مدير الهيئة العامة لمستشفى درعا الدكتور يحيى كيوان قوله "إنه تم استقبال 6 أطفال أشقاء تتراوح أعمارهم بين العام ونصف العام و15 عاماً جميعهم مصابون بجروح بين المتوسطة والخطرة جراء انفجار لغم في السهول الزراعية لبلدة نامر".

وأضاف كيوان أن طفلاً "11 عاما" من المصابين توفي على الفور متأثراً بجروحه، في حين تم تقديم الإسعافات اللازمة لباقي الأطفال.