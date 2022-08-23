شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الحكومية اليمنية تصد هجوما حوثيا جنوب مأرب وسط غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدت القوات الحكومية اليمنية، اليوم الثلاثاء، لهجوم شنته عناصر الحوثى على مواقع حكومية فى محافظة مأرب، وسط غرب البلاد.
ونقلت قناة "اليمن الفضائية عن مصادر عسكرية يمنية - لم تسمها - القول: "إن جماعة الحوثي شنت فجر اليوم هجوما استهدف مواقع القوات الحكومية جنوب مأرب.
وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة دارت بين الجانبين في مواقع بالجبهة الجنوبية وانتهت بصد الهجوم من قبل القوات الحكومية.