شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الحكومية اليمنية تصد هجوما حوثيا جنوب مأرب وسط غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدت القوات الحكومية اليمنية، اليوم الثلاثاء، لهجوم شنته عناصر الحوثى على مواقع حكومية فى محافظة مأرب، وسط غرب البلاد.