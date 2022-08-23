شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السورى: سنبدأ خلال أيام التبادل الدبلوماسى مع دونيتسك ولوجانسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية السورى فيصل المقداد إن بلاده سوف تعلن خلال أيام التبادل الدبلوماسى مع جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك.

وأضاف المقداد، خلال لقائه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بموسكو، اليوم الثلاثاء، "سأقوم بزيارة إلى أبخازيا غدا الأربعاء كدليل على دعم سوريا لمبدأ حقوق الشعوب في تقرير مصيرها".

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي - خلال اللقاء - "إن التطورات العالمية تصبح أكثر تعقيدا نتيجة لسياسة واشنطن الرامية لخلق عالم أحادي القطب".

وأضاف وزير خارجية روسيا "أننا نرى ملامح هذه السياسات العدوانية وهي بمثابة استعمار جديد سواء في الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا أو محيط الاتحاد السوفيتي سابقا"، مشيرا إلى أن بلاده وسوريا بالإضافة لعدد من الدول الأخرى تدعم احترام مبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة والسيادة والعدالة في العلاقات الدولية.

وأوضح لافروف أنه انطلاقا من هذه المبادئ تدعم روسيا، دمشق في مكافحة الإرهاب وعودة أراضيها وسلامتها وتقدر موقف دمشق وتضامنها مع موسكو بخصوص العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيدا باعتراف سوريا باستقلال دونيتسك ولوجانسك في شهر يونيو الماضى.

وأكد لافروف أن التواصل بين وزارتي خارجية روسيا وسوريا الدائم هو تنفيذ للتعليمات من رئيسي البلدين، المتعلقة بترسيخ وتعزيز العلاقات الثنائية وتسيير التسوية في سوريا.