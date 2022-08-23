شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتشار جدري القردة في جميع أنحاء أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت تقارير إعلامية أنه تم تسجيل إصابات بجدري القردة في جميع أنحاء الولايات الأمريكية الخمسين.

وأفادت قناة "ABC News"، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأكيد أول حالة إصابة في وايومنغ، التي ظلت حتى الأونة الأخيرة الولاية الوحيدة التي لم يكتشف فيها جدري القردة.

انتشار جدري القردة في جميع أنحاء أمريكا

وأعلنت وزارة الصحة في ولاية وايومنغ تسجيل حالة إصابة لدى رجل بالغ في مقاطعة لارامي.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أصيب ما مجموعه 15433 شخصا بجدري القردة في الولايات المتحدة، معظمهم في ولايتي نيويورك (2910) وكاليفورنيا (2663).

أبلغت ولاية نيويورك عن أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة لدى قاصر دون سن 18 عاما، وفقا لملخص أسبوعي من إدارة الصحة بالولاية.

ويتم تقديم القليل من التفاصيل الأخرى في التقرير، الذي يغطي الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء وينشر يوم الجمعة، من أجل حماية خصوصية أسرة المريض.

ومن المعروف أن المراهق يعيش خارج مدينة نيويورك - بؤرة تفشي المرض. وتم الإبلاغ عن تسع حالات أخرى لدى أطفال في الولايات المتحدة.

وحتى الآن، تركز جدري القردة إلى حد كبير بين الرجال المثليين مع شركاء جنسيين متعددين - أفاد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأسبوع الماضي أن 99٪ من المرضى كانوا رجالا، مع 94٪ من أولئك الذين مارسوا الجنس مؤخرا مع رجال. ومع ذلك، فإن أحدث الأرقام من نيويورك تشمل امرأتين، بالإضافة إلى ثلاثة تم تحديدهم على أنهم متحولون جنسيا أو غير ثنائيين وثلاث مدرجين على أنهم ببساطة "غير معروفين". ونحو 16 امرأة و48 من سكان نيويورك المتحولين أو غير الثنائيين مصابين بالفيروس، وفقا لإدارة الصحة، من بين 2744 من سكان الولاية الذين تم الإبلاغ عن إصابتهم.

وكانت نيويورك بؤرة تفشي المرض في الولايات المتحدة منذ يوليو. وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير القلق الدولي الشهر الماضي، وحذت حاكمة نيويورك كاثي هوشول حذوه بإعلان حالة الكارثة ووصفت الفيروس بأنه تهديد وشيك للصحة العامة.

ولم تكن هناك وفيات في الولايات المتحدة مرتبطة بجدري القردة، وهو فيروس شبيه بجدري الماء يسبب بثور مؤلمة وطويلة الأمد، ولكنه ليس قاتلا بشكل عام. وينتشر الفيروس في المقام الأول عن طريق سوائل الجسم وملامسة الجلد للجلد، بالإضافة إلى ملامسة الملابس أو الفراش التي يستخدمها الشخص المصاب.

دق الأطباء في الهند ناقوس الخطر بشأن فيروس جديد أطلق عليه اسم "أنفلونزا الطماطم" أصاب عشرات الأطفال.



وتم رصد العدوى في مايو بولاية كيرالا الجنوبية، ويخشى أن تكون نوعا جديدا من أمراض اليد والقدم والفم.

ويبحث الخبراء أيضا عما إذا كان هذا هو التأثير اللاحق لعدوى ينقلها البعوض، لكنهم لم يستبعدوا سببا جديدا تماما للمرض.

وحتى الآن، تم تشخيص إصابة 82 طفلا دون سن الخامسة بحمى الطماطم منذ مايو، ويشتبه في إصابة 26 طفلا آخر حتى سن العاشرة.

واكتسبت العدوى اسمها لأنها تسبب بظهور بثور حمراء مؤلمة في جسم المريض "تتسع تدريجيا إلى حجم حبة طماطم".

ويعاني معظم المرضى أيضا من ارتفاع في درجة الحرارة وآلام شديدة في المفاصل، وتم الإبلاغ أيضا عن الشعور بالتعب والمرض والإسهال.

ويقول الأطباء إن الفيروس الجديد "شديد العدوى"، ويخشون أنه قد ينتقل إلى السكان البالغين إذا لم تتم السيطرة على التفشي الحالي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه العالم يعاني من جائحة كورونا، ووسط تفشي عالمي لجدري القرود.