شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول تضرب منطقة دنقلا شمال السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة دنقلا شمال السودان أمطار غزيرة أعقبها سيول.

دفعت القوات الجوية وسلاح المهندسين بالقوات المسلحة السودانية، بطائرات عمودية وقوارب إنقاذ ومجموعات من القوات الخاصة، لمعاونة السلطات المحلية بولاية "الجزيرة"، في إطار مساعدة المتأثرين بالسيول والأمطار.