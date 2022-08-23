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أمطار غزيرة وسيول تضرب منطقة دنقلا شمال السودان

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القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة دنقلا شمال السودان أمطار غزيرة أعقبها سيول.

دفعت القوات الجوية وسلاح المهندسين بالقوات المسلحة السودانية، بطائرات عمودية وقوارب إنقاذ ومجموعات من القوات الخاصة، لمعاونة السلطات المحلية بولاية "الجزيرة"، في إطار مساعدة المتأثرين بالسيول والأمطار.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة - في بيان صحفي - إن ما قامت به القوات المسلحة، لمساعدة السلطات في الجزيرة بشأن عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء للمواطنين المتأثرين بالسيول والأمطار بالمناقل وبقية المناطق المتأثرة بالولاية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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