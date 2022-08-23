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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت Lucid الأمريكية عن مركبتها الجديدة التي صممت لتكون واحدة من أقوى وأكثر سيارات السيدان تطورا.

وأكثر ما يميز سيارة Lucid Air الجديدة بنسخة Sapphire هو الانسيابية العالية للهيكل، واللمسات التي تجمع البساطة والأناقة في التصميم الخارجي وخصوصا تصميم الفتحات الهوائية والمصابيح وممتصات الصدمات.

Lucid الأمريكية تكشف عن مركبتها الجديدة

ومن الأمور المميزة في هذه المركبة أيضا هو سقفها البانورامي الذي يتداخل زجاجه مع الزجاج الأمامي بشكل أنيق، والعجلات الرياضة الكبيرة والعريضة التي جاءت بمقاس 21 إنشا، والمصابيح التي توفر إضاءة قوية جدا بفضل تقنيات LED الحديثة.

أما مقصورة هذه المركبة فصممت لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية والحداثة، إذ زودت بمقاعد مجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد، وتزينت أجزاؤها بعناصر من الجلد والكروم والخشب الفاخر، أما واجهة القيادة فحصلت على شاشة لمسية طولية بمقاس 20 بوصة، وثبتت في منتصف الواجهة بين الراكبين الأماميين شاشة طولية كبيرة أيضا للتحكم بمعظم تقنيات السيارة.

وتتميز هذه السيارة بقدرات عالية على المناورة بفضل محركاتها الكهربائية الموزعة على عجلاتها الأربع، كما يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في ظرف 1.99 ثانية بفضل عزم محركاتها الجبار الذي يعادل 1200 حصان تقريبا.

أعلنت شركة Ford Motor أنها ستلغي ما مجموعه 3000 وظيفة في مصانعها في أمريكا الشمالية والهند، في ظل إعادة هيكلة للحاق بشركة "تسلا" في السباق لتطوير السيارات الكهربائية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيم فارلي ورئيس الشركة بيل فورد، في رسالة إلكترونية مشتركة: "نحن نلغي هذه الوظائف، فضلا عن إعادة تنظيم الوظائف وتبسيطها.. هيكل تكلفة الشركة غير قادر على المنافسة مقابل المنافسين التقليديين والجدد".

وقال فارلي منذ شهور إنه يعتقد أن الشركة لديها عدد كبير جدا من الموظفين، وأن قوته العاملة لديها المهارات المطلوبة مع تحول صناعة السيارات إلى السيارات الكهربائية والخدمات الرقمية.

هذا ويؤدي ارتفاع أسعار البطاريات والمواد الخام والشحن إلى زيادة الضغط على شركة "فورد" وشركات صناعة السيارات الأخرى. ومع ذلك، تمسكت شركة "فورد" بتوقعات أرباحها للعام بأكمله، على الرغم من ارتفاع التكاليف البالغة 3 مليارات دولار بسبب التضخم.

كشفت عملاق صناعة السيارات الصينية Geely عن مركبتها الجديدة التي يتوقع أن تكون من بين أقوى المنافسين لسيارات Toyota Hilux الحديثة.

من حيث الحجم يمكن مقارنة مركبة Radar RD6 الجديدة بسيارات Toyota Hilux أو Isuzu D-Max، فقد حصلت على هيكل بطول 5 أمتار و26 سنتيمترا، عرضه 190 سم، ارتفاعه 183 سم، ووزنه 2090 كلغ تقريبا.

وحصلت هذه السيارة على قمرة مجهزة بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب، أما واجهة القيادة فيها فزودت بشاشة لمسية عملاقة يمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية، وحصلت السيارة على منافذ USB-C، وأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، وحاملات أكواب بميزة التسخين.



وزودت Geely صندوق الأمتعة الخلفي لهذه السيارة بـ 4 مآخذ كهربائية لتشغيل المصابيح أو المعدات التي تلزم الركاب أثناء النزهات أو الرحلات في الطبيعة، كما زودتها بأنظمة قيادة متنوعة تناسب مختلف الطرق، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتقادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.



وحصلت هذه السيارة على قمرة مجهزة بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب، أما واجهة القيادة فيها فزودت بشاشة لمسية عملاقة يمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية، وحصلت السيارة على منافذ USB-C، وأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، وحاملات أكواب بميزة التسخين.



وزودت Geely صندوق الأمتعة الخلفي لهذه السيارة بـ 4 مآخذ كهربائية لتشغيل المصابيح أو المعدات التي تلزم الركاب أثناء النزهات أو الرحلات في الطبيعة، كما زودتها بأنظمة قيادة متنوعة تناسب مختلف الطرق، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتقادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستعمل هذه السيارة بمحركات كهربائية بعزم 272 حصانا، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 6 ثوان، وستحصل على بطاريات تكفيها لتقطع 600 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة.