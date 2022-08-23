شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما ستكشف عنه شركة آبل خلال مؤتمرها التقني القادم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات حول الأجهزة التي ستكشف عنها شركة آبل خلال حدثها التقني الذي سيعقد قريبا.

هذا ما ستكشف عنه شركة آبل خلال مؤتمرها التقني القادم

وتبعا لقناة @evleaks الشهيرة على "تويتر" والتي غالبا ما تصدق توقعاتها حول الأجهزة الإلكترونية الحديثة فإن "آبل ستكشف خلال حدثها التقني الذي سيعقد في 7 سبتمبر المقبل عن مجموعتها الأحدث من الهواتف الذكية والحواسب اللوحية، ومن المرجح أن تؤجل الكشف حواسب MacBook وساعاتها الذكية حتى أكتوبر أو نوفمبر العام الجاري".

وأشارت القناة إلى أن "آبل ستعرض خلال الحدث القادم هواتف iPhone 14، و14 mini، و14 Pro، و14 Pro Max، كما ستكشف عن ثلاثة طرازات من حواسب iPad، منها جهاز سيأتي بشاشة بمقاس 10.2 بوصة، وجهاز iPad Pro من الجيل السادس بشاشة كبيرة بمقاس 12.9 بوصة، إضافة إلى جهاز iPad Pro 11 من الجيل الرابع والذي سيحصل على شاشة بمقاس 11 بوصة على الأغلب".



وكان الصحفي الشهير، مارك غورمان قد توقع "أن هواتف آيفون التي ستطرح العام الجاري ستأتي بميزة Always On Display، وهي الميزة المستعملة في بعض هواتف أندرويد منذ عدة سنوات".

ويتوقع الخبراء أن هواتف iPhone 14 وخصوصا من فئتي Pro وMax ستحصل على كاميرات ذات تقنيات مميزة تمنحها دقة عالية جدا في توثيق الفيديوهات والصور.

أوصت شركة آبل أصحاب بعض النماذج من هواتف "آي فون" وأجهزة "آي باد" اللوحية وحواسيب "ماك" بتحديث برنامج التشغيل الذي تشوبه ثغرة أمنية تتيح التحكّم بهذه الأجهزة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن المشكلة تطال النسخة السادسة من هواتف "آي فون" ونسخ "آيفون" من الفئات اللاحقة، وكلّ أجهزة "آي باد برو"، والجيل الخامس من "آي باد" والأجيال اللاحقة من هذه الفئة، وكذلك حواسب "ماك".

وأشارت آبل إلى أن "الثغرة البرمجية الموجودة في بعض برمجيات أجهزتها كانت قد أبلغت عنها من قبل مجموعة من المبرمجين الأمريكيين لم تكشف عن هويتهم، وأنه من الممكن قد يكون تم استغلال هذه الثغرة من قبل قراصنة الإنترنت، وبواسطة محتويات إنترنت خبيثة".



وكشفت "آبل" أن النسخة السابقة من برامج تشغيل أجهزتها تتضمّن "تطبيقا قد يتيح استخدام رمز تعسفي" يوفّر النفاذ إلى الجهاز ويسمح للقرصان المعلوماتي بالتلاعب به.

ولإصلاح الخلل، حثّت "آبل" المستخدمين على تحميل النسخة 15.6.1 من برنامج التشغيل "آي أو إس" لهواتف "آي فون"، و"آي باد أو إس" 15.6.1 لأجهزة "آي باد" و"ماك أو إس مونتيري" 12.5.1 لحواسيب "ماك".

تستعد OnePlus لطرح ساعة ذكية جديدة يتوقع لها أن تحقق مبيعات ممتازة، تنافس تلك التي تحققها ساعات آبل.

ومن المفترض أن تحصل ساعة OnePlus Nord Watch على هيكل مقاوم للماء والغبار، ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، وأن تزود بشاشة لمسية مستطيلة الشكل منحنية الحواف بمقاس 1.31 بوصة.

وستعمل الساعة على الأغلب بمعالج Exynos 9110، ومعالج رسوميات Mali T733، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، كما ستجهز بذاكرة داخلية 16 غيغابايت.

وستزودها OnePlus بمكبرات صوت ومايكروفونات للرد على المكالمات الهاتفية، ومستشعر لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات حديثة لمراقبة النشاط البدني للمستخدم.



وسيكون بإمكان هذه الساعة العمل مع الهواتف والأجهزة الذكية المزودة بنظامي أندرويد وiOS، كما سيمكنها الاقتران مع أحدث شبكات الإنترنت اللاسلكية، وستزود بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ونظام لتحديد موقعها في حال فقدانها، وستطرح بألوان أساسية هي الأسود والأبيض والذهبي، وبسعر منافس قد لا يتجاوز الـ 115 دولارا على الأغلب.