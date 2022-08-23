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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت موتورولا عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستنافس به أفضل هواتف أندرويد المطروحة حاليا.

موتورولا تكشف عن مواصفات هاتفها الجديد

ويأتي هاتف Moto S30 Pro الجديد بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (158.5/71.2/7.5) ملم، وزنه 172 غ.

أما شاشاته فأتت من نوع P-OLED، بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 ما يجعلها من بين أفضل شاشات الهواتف القادرة على التعامل مع الفيديوهات عالية الدقة وألعاب الفيديو الحديثة.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Qualcomm 0 Snapdragon 888+ 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.



أما الكاميرا الأساسية له فقد حصلت على 3 عدسات بدقة (50+13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

وزودت موتورولا هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واطا، وستطرحه على الأغلب بسعر 380 دولارا تقريبا.

سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات حول الأجهزة التي ستكشف عنها شركة آبل خلال حدثها التقني الذي سيعقد قريبا.

وتبعا لقناة @evleaks الشهيرة على "تويتر" والتي غالبا ما تصدق توقعاتها حول الأجهزة الإلكترونية الحديثة فإن "آبل ستكشف خلال حدثها التقني الذي سيعقد في 7 سبتمبر المقبل عن مجموعتها الأحدث من الهواتف الذكية والحواسب اللوحية، ومن المرجح أن تؤجل الكشف حواسب MacBook وساعاتها الذكية حتى أكتوبر أو نوفمبر العام الجاري".

وأشارت القناة إلى أن "آبل ستعرض خلال الحدث القادم هواتف iPhone 14، و14 mini، و14 Pro، و14 Pro Max، كما ستكشف عن ثلاثة طرازات من حواسب iPad، منها جهاز سيأتي بشاشة بمقاس 10.2 بوصة، وجهاز iPad Pro من الجيل السادس بشاشة كبيرة بمقاس 12.9 بوصة، إضافة إلى جهاز iPad Pro 11 من الجيل الرابع والذي سيحصل على شاشة بمقاس 11 بوصة على الأغلب".

وكان الصحفي الشهير، مارك غورمان قد توقع "أن هواتف آيفون التي ستطرح العام الجاري ستأتي بميزة Always On Display، وهي الميزة المستعملة في بعض هواتف أندرويد منذ عدة سنوات".

ويتوقع الخبراء أن هواتف iPhone 14 وخصوصا من فئتي Pro وMax ستحصل على كاميرات ذات تقنيات مميزة تمنحها دقة عالية جدا في توثيق الفيديوهات والصور.

أعلنت مجموعة شركات "Mikron" الروسية عن بدئها بتطوير تقنيات جديدة لاستخدامها في عمليات الدفع الإلكتروني.

وحول الموضوع قال رئيس هيئة الاستثمار والصناعة في العاصمة الروسية موسكو، فالديسلاف أوفتشينسكي: "أطلقت مجموعة شركات Mikron الموجودة في Technopolis بموسكو عملية الإنتاج الضخم لشرائح NFC التي يمكن استعمالها مع أنظمة الدفع الإلكتروني السريع، هذه الشرائح هي الرقاقات الروسية من هذا النوع التي تلبي جميع المعايير الدولية".

وتابع "بالإضافة إلى تلبيتها للمعايير العالمية فإن الشرائح الروسية الجديدة متوافقة مع معايير الأمان الحديثة، ومقاومة للتلف الميكانيكي، ولا تتصلب قوارئ ومعدات إلكترونية خاصة للتعامل معها".



وأشار أوفتشينسكي إلى أن شريحة NFC الروسية الجديدة تعتمد على تقنيات مطورة محليا، وتسمح بنقل البيانات بين الهواتف وأجهزة الدفع الإلكتروني دون تلامس على مسافة تصل إلى 100 ملم، كما تدعم تكنولوجيا الدفع الفوري للمشتريات.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة Technopolis الصناعية والاقتصادية في موسكو كانت قد أعلنت نهاية يوليو الفائت أيضا عن إنتاج 10 أنواع من الشرائح الإلكترونية المتطورة التي يمكن استعمالها في صناعة السيارات، وتدخل في أنظمة المحركات وأنظمة الإضاءة وأنظمة المساعدات الآلية في مركبات النقل.