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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر الدكتور نيقولاي كريوتشكوف، عالم المناعة الروسي، من خطورة مسار "كوفيد-19" عند تكرار الإصابة بالمرض.

طبيب روسي يكشف خصوصية تكرار فيروس كورونا.. ماذا قال؟

ويشير العالم في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن تكرار الإصابة بمرض "كوفيد-19" تكون أخطر من سابقتها.



ويضيف، يهيمن متحور "أوميكرون" وفروعه حاليا، مع أنها لا تسبب مسارا شديدا للمرض ونادرا ما تسبب الوفاة. ولكن عند تكرار الإصابة بالفيروس التاجي المستجد، قد يكون مسار المرض أكثر شدة مقارنة بالإصابة الأولى.

ويقول، "أظهرت نتائج آخر دراسة شاملة أجريت قبل شهرين، أنه عند تساوي جميع العوامل الأخرى والظروف، فإن مسار كل إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" يكون أشد من سابقتها لنفس الشخص".

ووفقا له، قد يكون هذا مرتبطا بعواقب تأثير الفيروس التاجي المستجد في الجسم.

ويقول، "يبدو أن هذا مرتبط بترك "كوفيد-19" آثاره في الجسم، وإن قدرات الجسم التعويضية محدودة. لذلك لا أتمنى أن يصاب أي شخص خمس مرات بهذا المرض".

ويشير الخبير، إلى أن المسار الخفيف للمرض خلال الإصابة الأولى أو الثانية لا يعني أن مساره سيكون كذلك في حالة تكرر الإصابة. لذلك ينصح بالتلقيح وارتداء الكمامات لتقليل المخاطر.

قال رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ إن "دلتاكرون"، بصفتها سلالة هجينة بين متحوري "دلتا" و"أوميكرون"، قد أظهرت قدرة عجيبة على التغير.

الأمر الذي يدل على احتمال ظهور طفرة أكثر خطورة من فيروس "كورونا".

وقال:" تستعرض سلالة "دلتاكرون" قابليتها لتغيير فيروس "كورونا"، وقدرتها الكامنة عالية جدا. وليس بإمكانها تقديم طفرات منفردة فحسب بل واظهار طيف واسع من الطفرات، بما فيه طفرة خطيرة لفيروس "كورونا".

وأوضح أن سلالة "دلتاكرون" لا تشكّل في الوقت الراهن خطورة كبيرة على السكان ويمكن ألا يؤدي إلى اندلاع وباء واسع النطاق.

فيما دعا العالم السكان إلى تعزيز اللقاحات التي قد تلقوها قبل قدوم الموسم الوبائي الجديد في الخريف.

يذكر أن هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق باكتشاف 6 مرضى أصابتهم سلالة "دلتاكرون"، وقالت إن مسار المرض كان خفيفا، ولم تكن هناك حاجة إلى نقلهم إلى المستشفى.

أعلن ألكسندر غينسبورغ، رئيس مركز "غاماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن خبراء المركز ابتكروا لقاحا جديدا مضادا للأنواع الفرعية من متحور "أوميكرون".



ويشير غينسبورغ في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن خبراء المركز ابتكروا لقاحا مضادا للنوع الفرعي ВА.5 لمتحور "أوميكرون".

ووفقا له، هذا اللقاح المضاد للنوع الفرعي ВА.5 ضروري جدا، بسبب حصول تغيرات عديدة في هذا النوع، مقارنة بالأنواع الأخرى، ما يتطلب تغير تركيبه المضاد.

ويضيف، اللقاح الجديد موجود فعلا في المركز، وتناقش حاليا مسألة كيفية استخدامه في التداول المدني. هذا اللقاح مضاد لفرع ВА.5 ولكنه يحمي من ВА.1 وВА.2 أيضا.

وتجدر الإشارة، إلى أن لقاح "سبوتنيك V" المضاد للفيروس التاجي المستجد، أصبح خلال سنتين أكثر الأدوية استخداما في تاريخ روسيا. وقد أكدت اكثر من 50 دراسة سريرية مختلفة وبيانات عن استخدامه في دول أوروبية وآسيوية وإفريقية والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، على فعاليته العالية ضد الفيروس وعدم خطورته على البشر.

أعلن بافل فولتشكوف، مدير مختبر الهندسة الجينومية في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، أن سيلان الأنف والتهاب الحلق هي الأعراض الرئيسية للإصابة بالأنواع الفرعية من "أوميكرون".

ويقول عالم الفيروسات الروسي، في مقابلة مع Gazeta.Ru، "تشير هذه الأعراض إلى خصوصية الأنواع الفرعية من متحور "أوميكرون"، التي لا تنزل إلى الرئتين، بل تبقى في نفس المكان التي حدثت فيه الإصابة. أي في تجويف الفم والبلعوم الأنفي".

ووفقا له، يدل سيلان الأنف على أن الجسم في صراع مع الفيروس التاجي المستجد.

ويقول، "سيلان الأنف ضروري لتنظيف الجسم من الفيروس. ويحتوي المخاط الخارج من الأنف، على العديد من العدلات الميتة، مع تشكيل شبكات العدلات. وهو عمل منظومة المناعة".