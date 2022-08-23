شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان والسعودية تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير المكتب السلطاني العماني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني مع سفير السعودية لدى السلطنة السفير عبدالله بن سعود العنزي، أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السفير السعودي أعرب عن تقديره للمساعي الحميدة التي تقوم بها السلطنة في عدد من القضايا الراهنة في المنطقة والعالم.. مشيدًا بمتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين.