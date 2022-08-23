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سلطنة عمان والسعودية تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير المكتب السلطاني العماني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني مع سفير لدى السلطنة السفير عبدالله بن سعود العنزي، أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين. 


وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السفير السعودي أعرب عن تقديره للمساعي الحميدة التي تقوم بها السلطنة في عدد من القضايا الراهنة في المنطقة والعالم.. مشيدًا بمتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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