شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: نحرص على تطوير العلاقات مع الصين وفتح آفاق أرحب للتعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير دولة الكويت لدى الصين صادق معرفي، حرص بلاده على تطوير وتعزيز العلاقات مع الصين وفتح آفاق أرحب للتعاون المشترك في كافة المجالات خدمة للمصالح المتبادلة.



ووصف سفير الكويت لدى الصين- عقب تقديم نسخة من أوراق اعتماده إلى نائب المدير العام لإدارة المراسم بوزارة الخارجية الصينية لي شيانغ، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الاثنين، العلاقات الكويتية - الصينية بالتاريخية والاستراتيجية التي تربط الدولتين، والتي انطلقت في 22 مارس 1971.