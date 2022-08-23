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الكويت: نحرص على تطوير العلاقات مع الصين وفتح آفاق أرحب للتعاون

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القاهرة - سامية سيد - أكد سفير دولة الكويت لدى الصين صادق معرفي، حرص بلاده على تطوير وتعزيز العلاقات مع الصين وفتح آفاق أرحب للتعاون المشترك في كافة المجالات خدمة للمصالح المتبادلة. 


ووصف سفير الكويت لدى الصين- عقب تقديم نسخة من أوراق اعتماده إلى نائب المدير العام لإدارة المراسم بوزارة الخارجية الصينية لي شيانغ، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الاثنين، العلاقات الكويتية - الصينية بالتاريخية والاستراتيجية التي تربط الدولتين، والتي انطلقت في 22 مارس 1971.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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