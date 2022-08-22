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"الحكيم" يبحث حماية السلم الأهلى مع رئيس ديوان الوقف السنى العراقى

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس تيار الحكمة العراقى عمار الحكيم، الاثنين، مع رئيس ديوان الوقف السني عثمان الجحيشي دور المؤسسات الدينية في حماية السلم المجتمعي. 

وقال الحكيم – بحسب ما نقلته وسائل إعلام عراقية - إن "دور المؤسسات الدينية في حماية السلم الأهلي ورعاية التنوع الاجتماعي ودعمه، بالإضافة إلى مستجدات الشأن السياسي واﻹجتماعي، كانت أبرز محاور الحديث في لقائنا رئيس ديوان الوقف السني الدكتور عثمان الجحيشي."

وأكد "الحكيم" أهمية خطاب الاعتدال والوسطية وحاجة المجتمع العراقي إلى وحدة الكلمة وكلمة الحق الجامعة، مشددا على ضرورة أن تضطلع المؤسسات الدينية العراقية بدور أكبر في منع الأصوات الداعية إلى الفرقة أو إثارة النعرات ومعالجتها.

وأضاف: "كما حثثنا الجميع على أخذ دوره كل من موقعه في المساهمة بإنهاء الانسداد السياسي الحالي."

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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