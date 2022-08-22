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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت شركة سوزوكي اليابانية عن سيارة Alto الجديدة التي صممت لتكون من بين أكثر المركبات عملية واقتصادية في استهلاك الوقود.

شركة سوزوكي اليابانية تكشف عن سيارة Alto الجديدة

وجاءت السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك مميز التصميم، طوله 3 أمتار و53 سنتيمترا، عرضه 149 سم، وارتفاعه 152 سم، كما جهزت بعجلات بمقاس 13 إنشا.

وحصلت قمرة هذه السيارة على مكيف هواء عالي الأداء، ونظام مولتيميديا متطور يمكن إدارته عبر شاشة لمسية بمقاس 7 بوصات، ويمكن لهذه الشاشة الاقتران مع الهواتف الذكية عبر نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto.

وزودت سوزوكي هذه السيارة بنظام الدخول إلى القمرة دون مفتاح، ونظام الحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام تدفئة للمقود والمقاعد الأمامية، فضلا عن تجهيزها بحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.



ولتكون اقتصادية في استهلاك الوقود حصلت هذه السيارة على محركات بنزين بثلاث أسطوانات، بعزم 48 و69 حصانا، وعلب سرعة يدوية بـ5 سرعات وعلب أوتوماتيكية بخمس سرعات أيضا، أما أسعارها في الأسواق العالمية فستتراوح ما بين 5000 و7300 دولار.

كشفت عملاق صناعة السيارات الصينية Geely عن مركبتها الجديدة التي يتوقع أن تكون من بين أقوى المنافسين لسيارات Toyota Hilux الحديثة.

من حيث الحجم يمكن مقارنة مركبة Radar RD6 الجديدة بسيارات Toyota Hilux أو Isuzu D-Max، فقد حصلت على هيكل بطول 5 أمتار و26 سنتيمترا، عرضه 190 سم، ارتفاعه 183 سم، ووزنه 2090 كلغ تقريبا.

وحصلت هذه السيارة على قمرة مجهزة بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب، أما واجهة القيادة فيها فزودت بشاشة لمسية عملاقة يمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية، وحصلت السيارة على منافذ USB-C، وأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، وحاملات أكواب بميزة التسخين.

وزودت Geely صندوق الأمتعة الخلفي لهذه السيارة بـ 4 مآخذ كهربائية لتشغيل المصابيح أو المعدات التي تلزم الركاب أثناء النزهات أو الرحلات في الطبيعة، كما زودتها بأنظمة قيادة متنوعة تناسب مختلف الطرق، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتقادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستعمل هذه السيارة بمحركات كهربائية بعزم 272 حصانا، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 6 ثوان، وستحصل على بطاريات تكفيها لتقطع 600 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة.

استعرضت شركة Human Horizons الصينية سيارتها الجديدة التي وصفها الكثيرون بأنها سيارة من عالم المستقبل.

وحاول مصممو سيارة HiPhi Z الجديدة جعلها متميزة بكل مافيها وخصوصا من حيث الشكل والتقنيات المتطورة، إذ حصلت هذه السيارة على هيكل شديد الانسيابية بشكل أنيق جدا، وتزينت بأنظمة إضاءة خارجية تضيئ حتى جانبي أبوابها، كما زودت بأبواب تفتح بطريقة متعاكسة كما في سيارات رولز رويس الفاخرة.

وزودها المصممون بعجلات خلفية متحركة المحاور كما في سيارات الفئة S الحديثة من مرسيدس ما يمنحها زاوية التفاف ممتازة، وجهزوها بـ 19 رادارا وكاميرا لمنحها ميزات أمان كبيرة جدا وتمكينها من الحركة بشكل ذاتي.



وحصلت السيارة على زجاج أمامي وشبابيك واسعة وعلى سقف زجاجي يمتد على كامل طولها تقريبا، كما زودت بفتحات هوائية مميزة الشكل تفتح وتغلق بناء على السرعة، وعلى جنحين هوائيين من الخلف واحد من أصل الهيكل وآخر متحرك يخرج من الصندوق الخلفي.



وداخليا جهزت واجهة القيادة فيها بشاشة لمسية عملاقة مثبتة على محورلتوجيهها بزوايا مختلفة، ويمكن إدارة معظم تقنيات وأنظمة هذه السيارة عبر الأوامر الصوتية، فضلا عن أن مقاعدها الجلدية المريحة مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة لتدليك جسم الركاب.