شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى العراقى يستبعد إمكانية وجود أحياء فى حادثة قطارة "الإمام على" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المدير العام للدفاع المدنى العراقى اللواء كاظم بوهان، الاثنين، أن عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض مزار قطارة "الإمام على" فى محافظة كربلاء لا تزال متواصلة، مستبعدا وجود أشخاص على قيد الحياة.

وقال بوهان ـفي تصريح خاص لقناة "الإخبارية" العراقيةـ إن حجم الكارثة كبير للغاية، حيث تداعى جبل برمته وانهار على مزار القطارة الذي هوى بدوره، وأصبح لدينا انهيار مركب.

من جانبه.. قال مدير إدارة الكوارث في الهلال الأحمر العراقي أحمد عبد الأمير عبد الرحمن إنه منذ اللحظة الأولى من وقوع الحادثة دفعنا بطواقم من الهلال الأحمر؛ للمساعدة في عمليات إنقاذ العالقين تحت ركام قطارة "الإمام علي".

وأوضح أن نحو 70 منتسبا من الهلال الأحمر يساعدون في عمليات الإنقاذ، ويقدمون الإسعافات الأولية والدعم النفسي.

في السياق.. أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم، انتشال جثتي امرأة ورجل من موقع قطارة "الإمام علي".

وذكرت المديرية- في بيان- أن "فرقها تمكنت من انتشال جثتي امرأة ورجل من موقع القطارة.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت، الأحد، استخراج 6 إصابات مختلفة، و4 حالات وفاة، من تحت ركام حادث قطارة "الإمام علي"، وبدوره قرر محافظ كربلاء نصيف الخطابي تشكيل لجنة؛ للتحقيق في ملابسات الحادثة.