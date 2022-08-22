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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تستعد Xiaomi لإطلاق حاسبها الجديد الذي سيكون من بين أفضل الحواسب المحمولة التي تطرح هذه السنة.

وسيأتي الحاسب الجديد بنسختين مجهزتين بهياكل متينة وأنيقة مصنوعة من الألومينيوم، وستكون نسخة Xiaomi Mi Notebook Pro بوزن 1.4 كلغ تقريبا.

Xiaomi تطلق أحد أفضل الحواسب المحمولة (المواصفات)

وسيحصل Xiaomi Mi Notebook Pro على الأغلب على شاشة OLED بمقاس 14 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، أبعادها "16:10"، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 600 شمعة/م تقريبا.

ويوفر هذا الجهاز دعم Dolby Vision لعرض المحتوى بنطاق ديناميكي عال، وتقنية تصحيح ألوان LUT ثلاثية الأبعاد، كما سيزود بمكبرات صوت عالية الأداء.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Intel Core i7-1260P أو Intel Core i5 من الجيل الثاني عشر، وذواكر وصول عشوائي 8 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية SSD بسعة 512 غيغابايت أو 1 تيرابايت.

وسيعمل هذا الجهاز مع أحدث نسخ Windows 11، كما سيدعم ميزات تتبع الإيماءات للتحكم عن بعد، وسيزود ببطارية متطورة تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة.

تستعد آبل لحدثها السنوي الكبير الذي ستكشف فيه عن أحدث أجهزتها الذكية ومن ضمنها هواتف iPhone 14 المنتظرة.

وتبعا للمعلومات التي نشرها الصحفي الشهير، مارك غورمان فإن "الشركة ستكشف عن مجموعتها الأحدث من الأجهزة الإلكترونية خلال حدث سيعقد في 7 سبتمبر المقبل، وستبدأ بطرح هذه الأجهزة في 16 سبتمبر عبر متاجرها ومواقعها الرسمية على الإنترنت".

وتشير التسريبات إلى أن آبل تنوي طرح 4 نماذج من هواتف آيفون هذا العام، كما ستطرح نماذج جديدة من حواسب Mac وحواسب iPad اللوحية، فضلا عن إطلاقها النموذج الجديد من ساعات Apple Watch الذكية.

وكانت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية قد أشارت سابقا إلى أن هاتف iPhone 14 قد يحدث نقلة نوعية في تاريخ شركة آبل، فقد تخلو بعض نماذجه من الفتحات التقليدية لشرائح SIM التقليدية المخصصة للاتصال مع الشبكات الخلوية، وسيستعاض عنها بتقنيات eSIM التي توفر اتصالا مباشرا مع الشبكات.



ومن جهته توقع الصحفي الشهير مارك غورمان "أن هواتف آيفون التي ستطرح خريف العام الجاري ستأتي بميزة Always On Display، وهي الميزة المستعملة في هواتف سامسونغ وبعض هواتف أندرويد منذ عدة سنوات، ويمكن من خلالها أن تظهر شاشة الهاتف الوقت والتاريخ وحالة البطارية وبعض المعلومات الأخرى عندما يكون الهاتف مقفلا".

قررت Alcatel العودة لسوق الهواتف الذكية، وكشفت عن جهاز أندرويد منافس من حيث السعر والمواصفات.

ويأتي هاتف B1 الجديد بهيكل أنيق التصميم أبعاده (146.7/71.9/10) ملم، وزنه 172 غ.

أما شاشته فأتت TFT LCD بمقاس 5.5 بوصة، دقة عرضها (1440/720) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 293 شمعة/م تقريبا.

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صور ومواصفات هاتف Vivo الجديد الذي سيكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ المتوسطة الفئة من حيث المواصفات والأسعار.

ويأتي الهاتف بهيكل متين محاط بإطار من الألومينيوم، ومحمي من الماء والغبار، وزنه 179 غ.

أما شاشة الجهاز فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.44 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 411 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بسرعة عالية مع البيانات وشبكات 5G بفضل معالج Mediatek Dimensity 900، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، ونظام "أندرويد-12" قابل للتحديث.



وسيحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل فيها كاميرا لتصوير الماكرو، وعلى كاميرا أمامية مزدوجة العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل.

وزودته Vivo أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4830 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق العالمية فيتوقع أن يكون نحو 250 دولارا.