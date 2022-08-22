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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من بين أبرز السيارت العائلية الفارهة التي ظهرت هذا العام جاءت مركبة Buick GL8 المميزة من حيث الشكل والمواصفات.

ما هي أبرز السيارت العائلية الفارهة التي ظهرت هذا العام؟

وتأتي هذه السيارة بعدة نماذج حصلت جميعها على هياكل ميني فان أنيقة التصميم، وزودت بأبواب جانبية تفتح بصورة مريحة لتأمين دخول وخروج الركاب بسلاسة إلى المقصورة الخلفية، كما زودت هذه السيارات بأحدث منظومات الإضاءة التي تعمل بتقنيات LED.

وحصلت نماذج هذه السيارات على 3 صفوف من المقاعد التي تتسع لـ 7 ركاب، وجهزت المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها وزودت بمنافذ USB-C لشحن الهواتف والأجهزة الذكية.

وحصلت المركبات على واجهات قيادة عصرية ومميزة التصميم مزودة بشاشة لمسية كبيرة تمتد على عرضها، وأسفل تلك الشاشة وضعت لوحة لمسية أنيقة للتحكم بأنظمة التكييف والصوت والعديد من ميزات المركبة.



وزودت Buick هذه السيارات بأنظمة أمان متطورة تعتمد على الكاميرات وحساسات المسافات، وجهزتها بنظام الضبط التلقائي للمسار على الطرقات السريعة، فضلا عن نظام تشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.



وتعمل نماذج السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 237 حصانا/ وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 9 سرعات، تمكنها من الوصول إلى سرعة 195 كلم/سا.

كشفت شركة سوزوكي اليابانية عن سيارة Alto الجديدة التي صممت لتكون من بين أكثر المركبات عملية واقتصادية في استهلاك الوقود.

وجاءت السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك مميز التصميم، طوله 3 أمتار و53 سنتيمترا، عرضه 149 سم، وارتفاعه 152 سم، كما جهزت بعجلات بمقاس 13 إنشا.

وحصلت قمرة هذه السيارة على مكيف هواء عالي الأداء، ونظام مولتيميديا متطور يمكن إدارته عبر شاشة لمسية بمقاس 7 بوصات، ويمكن لهذه الشاشة الاقتران مع الهواتف الذكية عبر نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto.



وزودت سوزوكي هذه السيارة بنظام الدخول إلى القمرة دون مفتاح، ونظام الحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام تدفئة للمقود والمقاعد الأمامية، فضلا عن تجهيزها بحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.



ولتكون اقتصادية في استهلاك الوقود حصلت هذه السيارة على محركات بنزين بثلاث أسطوانات، بعزم 48 و69 حصانا، وعلب سرعة يدوية بـ5 سرعات وعلب أوتوماتيكية بخمس سرعات أيضا، أما أسعارها في الأسواق العالمية فستتراوح ما بين 5000 و7300

كشفت عملاق صناعة السيارات الصينية Geely عن مركبتها الجديدة التي يتوقع أن تكون من بين أقوى المنافسين لسيارات Toyota Hilux الحديثة.

من حيث الحجم يمكن مقارنة مركبة Radar RD6 الجديدة بسيارات Toyota Hilux أو Isuzu D-Max، فقد حصلت على هيكل بطول 5 أمتار و26 سنتيمترا، عرضه 190 سم، ارتفاعه 183 سم، ووزنه 2090 كلغ تقريبا.



وحصلت هذه السيارة على قمرة مجهزة بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب، أما واجهة القيادة فيها فزودت بشاشة لمسية عملاقة يمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية، وحصلت السيارة على منافذ USB-C، وأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، وحاملات أكواب بميزة التسخين.



وزودت Geely صندوق الأمتعة الخلفي لهذه السيارة بـ 4 مآخذ كهربائية لتشغيل المصابيح أو المعدات التي تلزم الركاب أثناء النزهات أو الرحلات في الطبيعة، كما زودتها بأنظمة قيادة متنوعة تناسب مختلف الطرق، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتقادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستعمل هذه السيارة بمحركات كهربائية بعزم 272 حصانا، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 6 ثوان، وستحصل على بطاريات تكفيها لتقطع 600 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة.