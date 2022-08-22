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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من بين أبرز أجهزة أندرويد التي كشفت عنها إل جي جاء هاتف W41 Pro بنسخته الجديدة ومواصفاته المميزة.

ويأتي الهاتف بهيكل أنيق التصميم بأبعاد (166.5/77.3/9.3) ملم، وبوزن 201 غ، ومحمي من الرطوبة والغبار، وواجهته الأمامية مغطاة بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

كل ما تريد معرفته حول الجهاز الذي يعيد اسم إل جي للواجهة في سوق الهواتف الذكية

وحصل الهاتف على شاشة W41 Pro بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (1600/900) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 10، ومعالج MediaTek Helio G35، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وجاءت كاميرته الأساسية بأربع عدسات بدقة (48+8+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع.

تستعد إل جي لإطلاق حاسب لوحي جديد بمواصفات وأسعار منافسة، يتوقع له أن يلقى رواجا جيدا في الأسواق العالمية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن حاسب LG Ultra Tab سيأتي بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن محمي بإطارات من الألومينيوم وطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وسيأتي هيكله بأبعاد (247.6/157.3/7.1) ملم، وزنه 458 غ، أما شاشته فستكون بمقاس 10.35 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

وسيعمل الجهاز بنظام أندرويد قابل لتلقي التحديثات، ومعالج Qualcomm Snapdragon 680، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 512 غيغابايت.

كما سيجهز بكاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، وبطارية Li-ion بسعة 7040 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا، ومنفذ USB Type-C، أما سعره فسيكون نحو 170 دولارا.



كشفت عملاقة صناعة التقنية إل جي عن مجموعتها الأحدث من الشاشات المخصصة لعشاق ألعاب الفيديو الحديثة.

وتأتي أول شاشة 48GQ900 بمقاس 47.5 بوصة، ودقة عرض (3840/2160) بيكسل، وتردد يتراوح ما بين 120 و138 هيرتزا، ومعدل تحديث 0.1 ميلي ثانية، وتعمل هذه الشاشة مع تقنيات HDR10، فضلا عن تجهيزها بمكبرات صوت ممتازة باستطاعة 20 واطا، وموزع USB 3.0 مدمج ثنائي المنافذ، ومنفذ DisplayPort، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

أما شاشة GQ950 فأتت بمقاس 31.5 بوصة، ودقة عرض (2560/1440) بيكسل، وتردد يتراوح ما بين 240 260 هيرتزا، ومعدل تحديث 1 ميلي ثانية، كما جهزت أيضا بمكبرات صوت ممتازة، ومنافذ DisplayPort وUSB 3.0، وتقنيات تعديل الإضاءة ذاتيا.



وأتت الشاشة الثالثة 32GQ850 بحجم 31.5 أيضا، ومعدل تردد يصل إلى 160 هيرتزا، ودقة عرض عالية تعادل (3840/2160) بيكسل، ومعدل تحديث 1 ميلي ثانية، وجهزت بمنافذ DisplayPort وUSB 3.0، وتقنيات التحكم الذاتي بالسطوع.

كشفت إل جي عن مواصفات هاتفها الجديد الذي تأمل من خلاله استعادة مبيعاتها في سوق الأجهزة المحمولة العاملة بنظام أندرويد.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (166.5/77.3/9.3) ملم، وزنه 201 غ.

وجهّز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (1600/900) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 280 شمعة/م تقريبا.

ويضمن أداءه الجيد نظام Android 10، ومعالج MediaTek MT6765G Helio G35، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.



أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (48+8+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.