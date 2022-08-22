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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تستعد آبل لحدثها السنوي الكبير الذي ستكشف فيه عن أحدث أجهزتها الذكية ومن ضمنها هواتف iPhone 14 المنتظرة.

قريبًا.. آبل تكشف عن iPhone 14 وأحدث تقنياتها

وتبعا للمعلومات التي نشرها الصحفي الشهير، مارك غورمان فإن "الشركة ستكشف عن مجموعتها الأحدث من الأجهزة الإلكترونية خلال حدث سيعقد في 7 سبتمبر المقبل، وستبدأ بطرح هذه الأجهزة في 16 سبتمبر عبر متاجرها ومواقعها الرسمية على الإنترنت".

وتشير التسريبات إلى أن آبل تنوي طرح 4 نماذج من هواتف آيفون هذا العام، كما ستطرح نماذج جديدة من حواسب Mac وحواسب iPad اللوحية، فضلا عن إطلاقها النموذج الجديد من ساعات Apple Watch الذكية.

وكانت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية قد أشارت سابقا إلى أن هاتف iPhone 14 قد يحدث نقلة نوعية في تاريخ شركة آبل، فقد تخلو بعض نماذجه من الفتحات التقليدية لشرائح SIM التقليدية المخصصة للاتصال مع الشبكات الخلوية، وسيستعاض عنها بتقنيات eSIM التي توفر اتصالا مباشرا مع الشبكات.

ومن جهته توقع الصحفي الشهير مارك غورمان "أن هواتف آيفون التي ستطرح خريف العام الجاري ستأتي بميزة Always On Display، وهي الميزة المستعملة في هواتف سامسونغ وبعض هواتف أندرويد منذ عدة سنوات، ويمكن من خلالها أن تظهر شاشة الهاتف الوقت والتاريخ وحالة البطارية وبعض المعلومات الأخرى عندما يكون الهاتف مقفلا".

أوصت شركة آبل أصحاب بعض النماذج من هواتف "آي فون" وأجهزة "آي باد" اللوحية وحواسيب "ماك" بتحديث برنامج التشغيل الذي تشوبه ثغرة أمنية تتيح التحكّم بهذه الأجهزة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن المشكلة تطال النسخة السادسة من هواتف "آي فون" ونسخ "آيفون" من الفئات اللاحقة، وكلّ أجهزة "آي باد برو"، والجيل الخامس من "آي باد" والأجيال اللاحقة من هذه الفئة، وكذلك حواسب "ماك".

وأشارت آبل إلى أن "الثغرة البرمجية الموجودة في بعض برمجيات أجهزتها كانت قد أبلغت عنها من قبل مجموعة من المبرمجين الأمريكيين لم تكشف عن هويتهم، وأنه من الممكن قد يكون تم استغلال هذه الثغرة من قبل قراصنة الإنترنت، وبواسطة محتويات إنترنت خبيثة".

وكشفت "آبل" أن النسخة السابقة من برامج تشغيل أجهزتها تتضمّن "تطبيقا قد يتيح استخدام رمز تعسفي" يوفّر النفاذ إلى الجهاز ويسمح للقرصان المعلوماتي بالتلاعب به.

ولإصلاح الخلل، حثّت "آبل" المستخدمين على تحميل النسخة 15.6.1 من برنامج التشغيل "آي أو إس" لهواتف "آي فون"، و"آي باد أو إس" 15.6.1 لأجهزة "آي باد" و"ماك أو إس مونتيري" 12.5.1 لحواسيب "ماك".

تستعد OnePlus لطرح ساعة ذكية جديدة يتوقع لها أن تحقق مبيعات ممتازة، تنافس تلك التي تحققها ساعات آبل.

ومن المفترض أن تحصل ساعة OnePlus Nord Watch على هيكل مقاوم للماء والغبار، ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، وأن تزود بشاشة لمسية مستطيلة الشكل منحنية الحواف بمقاس 1.31 بوصة.

وستعمل الساعة على الأغلب بمعالج Exynos 9110، ومعالج رسوميات Mali T733، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، كما ستجهز بذاكرة داخلية 16 غيغابايت.

وستزودها OnePlus بمكبرات صوت ومايكروفونات للرد على المكالمات الهاتفية، ومستشعر لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات حديثة لمراقبة النشاط البدني للمستخدم.



وسيكون بإمكان هذه الساعة العمل مع الهواتف والأجهزة الذكية المزودة بنظامي أندرويد وiOS، كما سيمكنها الاقتران مع أحدث شبكات الإنترنت اللاسلكية، وستزود بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ونظام لتحديد موقعها في حال فقدانها، وستطرح بألوان أساسية هي الأسود والأبيض والذهبي، وبسعر منافس قد لا يتجاوز الـ 115 دولارا على الأغلب.