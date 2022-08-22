شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الدرك الجزائرية تعتقل 13 مشتبها بهم في افتعال حرائق الغابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تلفزيون النهار الجزائري، إن قيادة الدرك الوطني، تمكنت من توقيف 13 مشتبه فيهم في إشعال الحرائق التي شهدها بعض ولايات شرق الجزائر، والتي خلفت عددا من الضحايا.

وكشف المقدم عبد القادر بزيو رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني في تصريح للقناة الإذاعية الإذاعية الأولى، عن توقيف 13 شخصا، يشتبه في تورطهم في الحرائق الأخيرة.

كما أكد المسؤول ذاته، مواصلة التحقيقات في أسباب نشوب هذه الحرائق التي اندلعت بغابات الولايات الشرقية على غرار الطارف، سوق أهراس، سكيكدة، بجاية، سطيف، جيجل وعنابة.

وكانت وزارة العدل، قد أمرت بفتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين حول حرائق الغابات التي مست ولايات شرقية وذلك للتأكد من مصدرها إن كان إجراميا .

وجاء في البيان، إنه “على إثر الحرائق التي مست بعض ولايات الوطن، التي أدت إلى وقوع العديد من الوفيات وإتلاف المساحات الغابية والبنايات، أمرت نيابات الجمهورية المختصة بفتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين حول هذه الوقائع. للتأكد من مصدرها إن كان إجراميا وتحديد الفاعلين عند الاقتضاء، قصد متابعتهم قضائيا بالصرامة التي تقتضيها خطورة هذه الأفعال وطبقا لقوانين الجمهورية”.