شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الصومالية: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم الفندق إلى 32 قتيلا ومصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الصحة الصومالي، علي حاجي عدن، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف فندق "حياة" بالعاصمة مقديشيو إلى 21 قتيلا و11 مصابا.



وأوضح حاجي عدن - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد أن 15 على الأقل من المصابين حالتهم خطيرة.



وكانت قوات الأمن قد تمكنت من إنهاء الحصار الذي فرضته عناصر من حركة الشباب على الفندق الذي يرتاده سياسيون وقيادات عليا في الدول، وقتلت المسلحين.



وقد اقتحم المسلحون الفندق الكائن بالقرب من مطار مقديشيو بعد هجوم عنيف بدأ بثلاثة انفجارات على الأقل هزت الفندق، قبل اقتحامه من قبل العناصر المسلحة .