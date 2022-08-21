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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شركة منصة التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك اتخاذ مجموعة من الخطوات لضمان الحد من استخدام المنصة لنشر المعلومات المضللة.

كيف يسعى تطبيق "تيك توك" لمواجهة المعلومات المضللة؟

وأفادت بأن تلك الخطوات جاءت للحد من المعلومات غير صحيحة بهدف التأثير على اتجاهات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي المقررة مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.



وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن منصة تيك توك لنشر الفيديوهات القصيرة أطلقت مركزا انتخابيا لمحاربة التضليل حيث سيربط المستخدمين الذين يتابعون المحتوى الانتخابي عبر المنصة بمصادر معلومات موثقة بأكثر من 45 لغة. وذكرت منصة تيك توك أن ضمان الوصول إلى "معلومات موثقة" جزء من استراتيجية المنصة ككل بهدف محاربة نشر المعلومات المضللة عليها.

وسيتم وضع علامة مميزة على المحتوى المرتبط بانتخابات التجديد النصفي المقررة يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، لتسهيل معرفة المستخدم بأن المحتوى انتخابي. كما سيتم تمييز الحسابات المرتبطة بالحكومات والسياسيين والأحزاب السياسية لتسهيل معرفة هوية هذه الحسابات بالنسبة للمستخدمين.

وقالت شركة منصة التواصل الاجتماعي إنها تتعاون مع عدد كبير من مؤسسات التحقق من البيانات المرموقة لكي تساعد في تقييم مدى دقة المعلومات المنشورة بأكثر من 30 لغة. ولن تسمح المنصة بمشاركة أو إعادة نشر أي محتوى انتخابي قبل خضوعه لعملية التحقق من المعلومات.



كما أكدت تيك توك التزامها بسياساتها الرافضة لنشر أي إعلانات سياسية مدفوعة الأجر على المنصة.

كانت منصات تواصل اجتماعي مثل تويتر وفيسبوك قد أعلنت في وقت سابق عن خطط للتعامل مع المحتوى المضلل أثناء انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

صنف تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، المصدر الإخباري الأسرع نموًا بين البالغين في المملكة المتحدة، وفقًا لتقرير "Ofcom finds".

وتقول هيئة مراقبة الاتصالات في المملكة المتحدة، إن "تيك توك" يستخدم من قبل 7% من البالغين لمتابعة الأخبار خلال العام 2022، مقابل 1% خلال عام 2020، وتتراوح أعمار نصف متابعي الأخبار على تيك توك ما بين 16 و24 عامًا، حسب تقرير نشرته صحيفة "ذا جارديان".

وأظهر تقرير Ofcom السنوي، الصادر خلال يوليو/تموز 2022، حول رصد ومتابعة الأخبار في المملكة المتحدة أنه بالنسبة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، يعد تطبيق إنستجرام الأكثر شعبية لديهم لمتابعة أخبار "بي بي سي 1" و"بي بي سي 2"، ويليه تيك توك ويوتيوب.

يعاني تطبيق منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك من أجل المحافظة على وجوده في قائمة أكثر 10 تطبيقات تنزيلا على الأجهزة الذكية.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه مع تحول المستخدمين الشبان إلى منصات التواصل الاجتماعي الأحدث مثل تيك توك وبي ريال، تعاني المنصات التقليدية مثل فيسبوك من أجل المحافظة على شعبيتها عبر المتجر الإلكتروني آب ستور بالولايات المتحدة.

على سبيل المثال، خرج تطبيق فيسبوك في العام الماضي من قائمة التطبيقات المجانية العشرة الأكثر تنزيلا سبع مرات. لكن في عام 2022، ارتفع عدد مرات خروج التطبيق من القائمة إلى 97 مرة، وهو ما يشير إلى أن فيسبوك قد يخرج من القائمة تماما بفضل تزايد شعبية التطبيقات الجديدة المنافسة.

وخلال النصف الأول من العام الماضي خرج فيسبوك من قائمة التطبيقات العشرة الأوائل ست مرات فقط، لكن في النصف الأول من العام الحالي خرج التطبيق من القائمة 59 مرة.

كما ظل التطبيق خارج قائمة التطبيقات العشرة الأوائل لمدة 37 يوما متصلة خلال العام الحالي، في حين كانت الفترة الأطول في العام الماضي يومين فقط.

كما أكد تحليل جديد لبيانات متجر التطبيقات آب ستور قدمته منصة داتا دوت أيه.آي تراجع شعبية تطبيق فيسبوك، حيث أشار إلى خروج التطبيق من قائمة التطبيقات العشرة الأكثر تنزيلا في الولايات المتحدة 4 مرات خلال العام الماضي، مقابل 110 أيام خلال العام الحالي. وتركزت فترة خروج التطبيق من قائمة العشرة الأوائل خلال شهور نيسان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيو الماضية.

تراجع عدد مستخدمي فيسبوك بين صفوف المراهقين الأمريكيين في السنوات الأخيرة، حسب دراسة أجراها مركز "بيو" للأبحاث ونُشرت في وقت سابق من هذا الشهر.

وتبوأت منصتا يوتيوب (Youtube) وتيك توك (Tik Tok) صدارة المنصات الترفيهية الأكثر استقطابًا للمراهقين الأمريكيين سنة 2022 (في ما عدا ألعاب الفيديو).

ولاحظ مركز الأبحاث أنّ نسبة الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة ويتصفحون فيسبوك تراجعت من 71% عام 2015 إلى 32% عام 2022.



أما تيك توك (Tik Tok) فيستخدمه "أحيانًا" 67% من المراهقين في الولايات المتحدة و"بشكل دائم تقريبًا" 16% منهم.