شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم جنوب شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون، اليوم الأحد، في حادث تصادم مروع بين حافلة نقل عمال وشاحنة نقل مواد بترولية بولاية إليزى جنوب شرقى الجزائر.

وأوضحت الحماية المدنية الجزائرية، فى بيان صحفى، أن وحداتها تدخلت إثر وقوع حادث تصادم بين الحافلة والشاحنة في إحدى الطرق الرئيسية على بعد 185 كم عن بلدية عمر إدريس بولاية إليزي.

وأضافت أنه تم نقل المصابين على الفور لتلقي العلاج اللازم وعمل كردون أمني على الطريق لرفع الإشغالات لإعادة حركة المرور إلى صورتها الطبيعية.