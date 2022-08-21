شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون: رائحة الأسيتون المنبعثة من فم مريض السكري تشير إلى وجود خلل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الجمعية الألمانية لعلاج السكري إن رائحة الأسيتون المنبعثة من فم مريض السكري تشير إلى وجود خلل ما.

وأوضحت الجمعية أن هذا الخلل يكون في التمثيل الغذائي نتيجة للسكر الزائد بشدة.

باحثون: رائحة الأسيتون المنبعثة من فم مريض السكري تشير إلى وجود خلل

وعندما لا يتم ضبط نسبة السكر بالدم، ولا يقوم الجسم بإنتاج ما يكفي من أنسولين لتحطيم الجلوكوز لا يصل إلى الخلايا ما يكفي من الطاقة، فيقوم بحرق الدهون، ويؤدي ذلك إلى إطلاق مادة كيميائية مركّبة تسمّى الكيتون، وهي تحتوي على الأسيتون الذي يُستخدم في إزالة طلاء الأظافر.

وأشارت الجمعية إلى أن رائحة الفم تشبه حينئذ رائحة التفاح الفاسد أو مزيل طلاء الأظافر، مشيرة إلى أن هذه الرائحة عادة ما تكون مصحوبة بعطش شديد وغثيان ودوار وإعياء والتنفس العميق والقسري واضطرابات الوعي.

وشددت الجمعية على ضرورة أخذ هذه الأعراض على محمل الجد؛ نظرا لوجود خطر حدوث غيبوبة السكري، والتي تهدد الحياة.

وأكدت أنه ينبغي نقل المريض إلى المستشفى على وجه السرعة للخضوع للرعاية الطبية في العناية المركزة.

السكري مرض مزمن يؤثر على الجسم كله خاصة القدمين مسببا نوعين من المشاكل، فما هي العلامات التي تظهر عليهما؟

مرض السكري يؤثر على كيفية معالجة الجسم واستخدامه للجلوكوز من الطعام، ويحدث هذا إما عندما يكون البنكرياس غير قادر على إنتاج ما يكفي من الإنسولين أو عندما لا يستطيع الجسم استخدام الإنسولين الذي ينتجه بشكل فعّال.



وتؤثر أنواع مختلفة من مرض السكري على الجسم بما في ذلك النوعين الأول والثاني ومقدمات السكري وسكري الحمل، ومع ذلك فإنها جميعًا تشترك في المشكلة الشائعة المتمثلة في وجود الكثير من الجلوكوز في مجرى الدم.

علامات في القدمين تشير لارتفاع السكري



يمكن أن يسبب مرض السكري نوعين من المشاكل في القدمين، هما الاعتلال العصبي السكري وأمراض الأوعية الدموية الطرفية.

واستعرض موقع "timesofindia" بعض أعراض مرض السكري التي يجب ملاحظتها في القدمين كما يلي:

1- ألم وخدر وتنميل

الاعتلال العصبي السكري نوع من تلف الأعصاب الذي يحدث لدى مرضى السكري، خاصة في الساقين والقدمين، ولهذا السبب تشمل الأعراض الألم والتنميل في الساقين والقدمين واليدين.

علاوة على ذلك، يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي والمسالك البولية والأوعية الدموية والقلب، بينما يعاني بعض الأشخاص من أعراض خفيفة فقط، وهناك من تكون أعراضهم مؤلمة جدًا ومنهكة.

2- تقرحات القدم

قرحة القدم السكرية هي جرح مفتوح منتشر في 15% من مرضى السكري، ويوجد بشكل أساسي في أسفل القدم.

في الحالات الخفيفة تتسبب قرح القدم في تآكل الجلد، أما في الحالات الشديدة فقد تؤدي إلى البتر. وفقًا للخبراء فإن الحل هو تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من وقت مبكر.

3- قدم الرياضي

يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب بسبب مرض السكري إلى زيادة فرص الإصابة بمضاعفات القدم بما في ذلك "القدم الرياضي"، وهي عدوى فطرية تؤدي إلى الحكة والاحمرار والتشقق.

ويمكن أن يؤثر على قدم واحدة أو الاثنين وتتطلب الأدوية التي تقضي على الفطريات المسببة للعدوى.

4- مسامير القدم أو الكالو

مسمار القدم عبارة عن تراكم للجلد الصلب بالقرب من منطقة عظمية من إصبع القدم أو بين أصابع القدم، والكالو هو تراكم الجلد الصلب على الجانب السفلي من القدم، وفقًا لـ WebMD.

تحدث المسامير عادةً بسبب الأحذية غير الملائمة أو وجود مشكلة الجلد، وتحدث نتيجة الضغط من الأحذية التي تحتك بالأصابع.

5- عدوى الأظافر الفطرية

يتعرض الأشخاص المصابون بداء السكري أيضًا لخطر الإصابة بعدوى فطرية تسمى الفطار الظفري، والتي تصيب عادة أظافر القدم، ويؤدي هذا إلى تغير لونها وضعفها.

بينما في بعض الحالات يمكن أن ينفصل الظفر، ويمكن أن تحدث العدوى الفطرية في الظفر أيضًا من الإصابة.

6- الغرغرينا

لأن مرض السكري يؤثر على الأوعية الدموية التي تمد أصابع اليدين والقدمين بالدم والأكسجين، فإنه يمكن أن يؤدي إلى الغرغرينا.

وتحدث الغرغرينا عندما ينقطع تدفق الدم وتموت الأنسجة، ما قد يزيد من فرص البتر.

7- تشوهات القدم

نظرًا لأن مرض السكري يمكن أن يتسبب في تلف الأعصاب، فإنه يمكن أيضًا أن يضعف عضلات القدم ويؤدي إلى مشاكل مثل أصابع القدم المطرقة وأقدام المخالب ورؤوس مشط القدم البارزة.