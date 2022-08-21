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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت مصادر مطلعة في مجال الصناعة الفضائية عن الموعد الذي قد تطلق روسيا فيه قمرا صناعيا من الجيل الجديد لينضم لمنظومة "غلوناس" العالمية لتحديد المواقع.

موسكو تعلن موعد إطلاق الجيل الجديد من أقمار منظومة "غلوناس"

وحول الموضوع قال مصدر لوكالة "تاس" الروسية: "من المفترض أن يتم إطلاق قمر Glonass-K2 من الجيل الجديد في الخريف أو أوائل الشتاء هذا العام، لينضم هذا القمر إلى منظومة غلوناس لتحديد المواقع".

وكان النائب الأول لمدير قسم المشاريع الواعدة في مؤسسة "روس كوسموس"، ألكسندر إيفانوف قد ذكر مؤخرا "أن إطلاق قمر Glonass-K2 من الجيل الجديد قد يتم نهاية العام الجاري".

ومن جهته ذكر كبير المصممين المشرفين على تطوير منظومة "غوناس" الروسية، سيرغي كاروتين أن أقمار Glonass-K2 ستوفر دقة كبيرة في تحديد المواقع، وستتمتع بمعدل خطأ لا يتجاوز الـ 30 سم.

وتعتبر Glonass حاليا المنافس الأقوى لمنظومة GPS الأمريكية، ووسيلة معتمدة للملاحة وتحديد المواقع لدى الكثير من سكان العالم، وبدأت روسيا بتطوير هذه المنظومة منذ العام 1976، واعتبارا من عام 1982 تم إطلاق العديد من الأقمار الصناعية التي أضيفت إليها، وبحلول عام 2010 حققت المنظومة تغطية بنسبة 100٪ لأراضي روسيا، وفي 2011 وصل عدد أقمارها إلى 24، أتاحت تغطية شاملة للكرة الأرضية.

التقط رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية صورا مذهلة للشفق القطبي، تظهر آثار انفجار "آكلي لحوم البشر" من الشمس، مما تسبب في حدوث عواصف مغناطيسية على الأرض.

والتقط رائد فضاء ناسا، بوب هاينز، الذي وصل إلى محطة الفضاء الدولية كجزء من مهمة SpaceX Crew-4 في أبريل، الصور المذهلة من القبة، وهو مرصد من سبع نوافذ يوفر أفضل مكان لالتقاط المناظر الخلابة للأرض.

وتحدث ظاهرة الشفق القطبي عندما تضرب جزيئات العواصف الشمسية الغازات في الغلاف الجوي لكوكبنا، وغالبا ما يؤدي الاصطدام إلى هذه العروض اللافتة للنظر.

بينما يحصل رواد الفضاء في المحطة الفضائية على رؤية فريدة للظاهرة، يمكن أيضا رؤية العجائب الطبيعية من الأرض، مع أفضل نقاط المراقبة في أماكن في أقصى الشمال مثل ألاسكا وكندا وأيسلندا وغرينلاند والنرويج والسويد وفنلندا، وعلى الجانب الآخر من الكوكب، في أقصى الجنوب، توفر أماكن مثل تسمانيا ونيوزيلندا أفضل منظر للشفق القطبي.

انطلق القذف "آكلي لحوم البشر" للغاز النشط والمغناطيسي عالي السخونة باتجاه الأرض الخميس، وتم إطلاق هذا التيار المعروف باسم طرد الكتلة الإكليلية (CME)، من البقع الشمسية AR3078 يوم الاثنين ثم التهم طردا سابقا تم إطلاقه في اليوم السابق، معتبرا أنه آكل لحوم البشر.

وخلقت "مزيج من الاثنين" مع الحقول المغناطيسية المتشابكة والبلازما المضغوطة (غاز شديد التأين)، والتي من المعروف أنها تسبب عواصف مغناطيسية أرضية قوية.

وقال خبراء الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إنهم يتوقعون عواصف مغناطيسية أرضية من فئة G1- (ثانوية) إلى G2 (معتدلة)، والتي قالوا إنها يمكن أن تنتج الشفق القطبي جنوبا مثل نيويورك وأيداهو.

بدأت المنظومة المطوّرة لمراقبة الفضاء الكوني بأداء نوبات قتالية في روسيا.

أعلن ذلك كبير مصممي منظومة الإنذار عن الهجوم الصاروخي ومدير عام شركة "فيمبيل" سيرغي بويف على هامش منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني وقال:" تم مؤخرا توقيع مرسوم رئاسي ببدء المنظومة المطوّرة الجديدة الروسية في مراقبة الفضاء الكوني التي تضم كذلك الأجهزة اللاسلكية البصرية "كرونا"، " أوكنو"، بريتسيل".

وأوضح أنه تجري المراقبة العالمية العامة للأوضاع في الفضاء الكوني بمدار الأرض بواسطة أجهزة الليزر البصرية والإلكترونية الأرضية التابعة لمنظومة مراقبة الفضاء الكوني التي قد تم نشرها في مقاطعة موسكو وإقليم ألتاي ومنطقة الشرق الأقصى وجمهورية القراتشاي والشركس الروسية بشمال القوقاز وطاجكستان في آسيا الوسطى.

مع ذلك فإن، سيرغي بويف أعلن في حديث أدلى به يوم 17 أغسطس لوكالة "تاس" الروسية أن روسيا قد اختتمت الاختبارات الحكومية لرادار جديد سيسمح بتتبع الأقمار الصناعية صغيرة الحجم والنفايات الفضائية في مدار الأرض.

وقال إن الرادار المذكور سيدخل، إلى جانب وسائل تقنية أخرى، المنظومة العامة لمراقبة الفضاء الكوني، الأمر الذي يسمح برفع سرعة اتخاذ قرارات بالتصدي لكافة الأنواع من المخاطر الفضائية.