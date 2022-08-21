شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لمحبي ألعاب الفيديو.. سامسونغ تكشف عن شاشة متطورة جدا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت سامسونغ عن شاشة مميزة كبيرة الحجم طورتها لمحبي ألعاب الفيديو ومستخدمي الحواسب.

وأكثر ما يميز شاشة Odyssey Arc من بين شاشات الألعاب هو حجمها الكبير إذ أتت بمقاس 55 بوصة، كما جاءت منحنية بمعدل انحناء 1000R، وثبتت على محور متحرك يمكن من إدارتها لتكون أفقية أو عمودية.

وجاءت الشاشة بأبعاد "16:9"، ودقة عرض عالية تعادل (3840/2160) بيكسل، ومعدل تردد كبير يعادل 165 هيرتزا، ونسبة تباين تبلغ 1،000،000:1.

لمحبي ألعاب الفيديو.. سامسونغ تكشف عن شاشة متطورة جدا



وتدعم هذه الشاشة تقنية Quantum Mini LED التي تمنحها 16384 من مستويات اللون الأسود، كما تدعم أجهزة Ark Dial التي تمكن من إمكانية التحكم بأربع شاشات عن بعد.



وزودتها سامسونغ بأربع منافذ HDMI لوصلها مع مختلف الحواسب والأجهزة الإلكترونية، ونظام إضاءة خلفي مميز الألوان، والأبرز من ذلك هو أن المستخدم يمكنه تقسيم الشاشة إلى 3 أجزاء افتراضية للتحكم بعدة ألعاب أو صفحات إنترنت عند تدوير هذه الشاشة لتكون بالوضع العمودي.

ويمكن لهذه الشاشة دعم ألعاب الفيديو أو المقاطع المصورة التي تأتي بدقة 4K، أما سعرها في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن يصل إلى 3500 دولار.

سرّبت مواقع الإنترنت بعض المعلومات التي تتعلق بحاسب Galaxy Tab Active الجديد الذي سيخصص لمحبي السفر والتجوال في الطبيعة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن حاسب Galaxy Tab Active 4 Pro سيحصل على هيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك ومحاط بإطارات مطاطية لحمايته من الصدمات، كما سيتمتع بحماية عالية من الماء والغبار.

وسيحصل الحاسب على شاشات بمقاس 8 أو 10 بوصات، بأبعاد "16:10"، دقة عرضها (1920/1200) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، وستحمى هذه الشاشات بزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش.

وسيكون بإمكان هذه الحواسب العمل مع شبكات 5G، والمعالجة البيانات بسرعة ممتازة بفضل برنامج تشغيل Android 12L، ومعالجات Snapdragon 778G، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.



وستجهز هذه الحواسب بتقنيات Bluetooth 5.2، وفتحة 3.5 ملم للسماعات، وفتحة USB-C للشحن، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية تكفيها لتعمل لأكثر من 8 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة.

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صور ومواصفات هاتف Vivo الجديد الذي سيكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ المتوسطة الفئة من حيث المواصفات والأسعار.

ويأتي الهاتف بهيكل متين محاط بإطار من الألومينيوم، ومحمي من الماء والغبار، وزنه 179 غ.

أما شاشة الجهاز فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.44 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 411 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بسرعة عالية مع البيانات وشبكات 5G بفضل معالج Mediatek Dimensity 900، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، ونظام "أندرويد-12" قابل للتحديث.



وسيحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل فيها كاميرا لتصوير الماكرو، وعلى كاميرا أمامية مزدوجة العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل.

وزودته Vivo أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4830 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق العالمية فيتوقع أن يكون نحو 250 دولارا.

أطلقت شركة سامسونغ هاتفين جديدين قابلين للطي بزجاج مرن يطوي أسفل منتصف الشاشة، بما في ذلك أغلى جهاز حتى الآن.

ورفعت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة الغطاء عن العديد من المنتجات الجديدة في حدث Unpacked يوم الأربعاء، بما في ذلك Galaxy Z Fold 4.

ويأتي Galaxy Z Fold 4 مزودا بشريط مهام جديد على طول الجزء السفلي من الهاتف، ما يمنح "تجربة تشبه الكمبيوتر الشخصي" حيث يمكن للمستخدمين رؤية تطبيقاتهم بسهولة.

ويأتي مع سعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت - ولكن بسعر ضخم يبلغ 2019 جنيها إسترلينيا.

وأطلقت سامسونغ أيضا Galaxy Z Flip 4، والذي يفتح مثل هاتف قديم من تسعينيات القرن الماضي بفضل مفصل أفقي في منتصف الشاشة.

ومقارنة بطراز Flip في العام الماضي، فإنه يحتوي على حواف أصغر ومفصلة أقل حجما للحصول على شكل مثالي وقبضة أفضل، كما تقول سامسونغ.