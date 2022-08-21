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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزامنا مع كشفها عن هاتفها الجديد أزاحت Realme الستار عن سماعة ذكية مميزة تنافس من حيث التقنيات أفضل سماعات البلوتوث الصغيرة الموجودة حاليا.

Realme تزيح الستار عن سماعة ذكية مميزة

وحصلت سماعات Buds T100 على تصميم مميز يجعل وضعها في الأذن مريحا ويحافظ على استقرارها حتى عند الجري وممارسة التمارين الرياضية، كما تمت حماية هيكلها من الرطوبة والغبار.

وزودت هذه السماعة ببطارية داخلية تكفيها لتعمل لأكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة، كما حصلت على محفظة بلاستيكية مميزة مجهزة ببطارية إضافية تكفي لشحن السماعة عدة مرات لتعمل لـ 20 ساعة إضافية.



وتحوي هذه السماعة مكبر صوت ديناميكي عالي الأداء بقطر 10 ملم صمم بطريقة تمنح الأصوات صفاء ووضوحا ممتازين، كما جهزتها Realme بتقنيات PEEK+TPU و+Bass Boost ليصبح الصوت جهورا عميقا وصافيا.



وتحوي T100 على خاصية إلغاء الضوضاء AI ENC والتي تتعرف على الأصوات الخارجية أثناء المكالمات وتعزلها ليبرز صوت المتصل ومستلم المكالمة بوضوح، فضلا عن ميزة "محسن الصوت" الذي يزيد مستوى الترددات من 97 إلى 102 ديسيبل.

أوصت شركة آبل أصحاب بعض النماذج من هواتف "آي فون" وأجهزة "آي باد" اللوحية وحواسيب "ماك" بتحديث برنامج التشغيل الذي تشوبه ثغرة أمنية تتيح التحكّم بهذه الأجهزة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن المشكلة تطال النسخة السادسة من هواتف "آي فون" ونسخ "آيفون" من الفئات اللاحقة، وكلّ أجهزة "آي باد برو"، والجيل الخامس من "آي باد" والأجيال اللاحقة من هذه الفئة، وكذلك حواسب "ماك".

وأشارت آبل إلى أن "الثغرة البرمجية الموجودة في بعض برمجيات أجهزتها كانت قد أبلغت عنها من قبل مجموعة من المبرمجين الأمريكيين لم تكشف عن هويتهم، وأنه من الممكن قد يكون تم استغلال هذه الثغرة من قبل قراصنة الإنترنت، وبواسطة محتويات إنترنت خبيثة".



وكشفت "آبل" أن النسخة السابقة من برامج تشغيل أجهزتها تتضمّن "تطبيقا قد يتيح استخدام رمز تعسفي" يوفّر النفاذ إلى الجهاز ويسمح للقرصان المعلوماتي بالتلاعب به.

ولإصلاح الخلل، حثّت "آبل" المستخدمين على تحميل النسخة 15.6.1 من برنامج التشغيل "آي أو إس" لهواتف "آي فون"، و"آي باد أو إس" 15.6.1 لأجهزة "آي باد" و"ماك أو إس مونتيري" 12.5.1 لحواسيب "ماك".

كشف المبرمجون الروس خلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" عن نظام جديد طوروه لتشغيل الهواتف والأجهزة الذكية.

وخلال المنتدى أشار المبرمجون إلى أن نظام Astra Linux Special Edition هو عبارة عن نسخة معدلة من نظام Linux المخصص للحواسب، لكنه صمم ليعمل مع الأجهزة المزودة بشاشات لمسية مثل الهواتف الذكية والحواسب اللوحية.

وتبعا للمبرمجين فإن النظام الجديد جهّز بأدوات حماية أمنية داخلية مدمجة، وتستوفي هذه الأدوات المتطلبات الموضوعة في سجل البرامج الصادر عن وزارة التنمية الرقمية الروسية.

وأبرز مافي النظام الجديد هو اعتماده على برمجيات Linux المفتوحة المصدر، أي يمكن معه تشغيل التطبيقات المطورة لأجهزة أندرويد، ودون إدخال تعديلات إضافية على برمجياته.



كما يمكن تشغيل Astra Linux Special Edition مع الحواسب المنزلية أو المكتبية بوضع الشاشة الكامل، ويكفي لهذا الأمر تحميل هذا النظام بالجهاز ووصل الحاسب بالشاشات أو الملحقات الخارجية الأخرى.

ولن يحتاج مستخدمو هذا النظام إلى شهادات أو رسوم استخدام خاصة، لا بالنسبة للبرمجيات ولا بالنسبة للأجهزة التي سيعمل معها.

كشفت سامسونغ عن شاشة مميزة كبيرة الحجم طورتها لمحبي ألعاب الفيديو ومستخدمي الحواسب.

وأكثر ما يميز شاشة Odyssey Arc من بين شاشات الألعاب هو حجمها الكبير إذ أتت بمقاس 55 بوصة، كما جاءت منحنية بمعدل انحناء 1000R، وثبتت على محور متحرك يمكن من إدارتها لتكون أفقية أو عمودية.

وجاءت الشاشة بأبعاد "16:9"، ودقة عرض عالية تعادل (3840/2160) بيكسل، ومعدل تردد كبير يعادل 165 هيرتزا، ونسبة تباين تبلغ 1،000،000:1.