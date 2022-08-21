شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أحد عناصر الأمن السورى فى انفجار عبوة ناسفة بسيارة فى درعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى أحد عناصر قوى الأمن الداخلي السورى حتفه في انفجار عبوة ناسفة بسيارة "تاكسي" قرب دوار الصناعة وسط مدينة درعا جنوب سوريا.

وذكر مصدر في قيادة شرطة درعا، لوكالة "سانا" السورية أن عبوة ناسفة لاصقة وضعها مجهولون في سيارة عامة "تاكسي" انفجرت عند العاشرة من صباح اليوم أثناء مرورها قرب دوار الصناعة الذي يشهد كثافة مرورية ما أدى إلى مقتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي السوري واحتراق السيارة بالكامل.