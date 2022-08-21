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السفارة الأمريكية فى الصومال تحذر مواطنيها من هجمات جديدة لحركة "الشباب"

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القاهرة - سامية سيد -  

وقالت السفارة وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد، إنه تم فرض قيود على سفر موظفي الحكومة الأمريكية بما في ذلك (مطار عدن أدى) في مقديشيو.

 

وكانت الولايات المتحدة قد أدانت هجوم حركة الشباب على فندق الحياة في مقديشيو والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، مؤكدة أنها ستظل ثابتة في دعمها للجهود الصومالية التي يقودها الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب وبناء مستقبل آمن ومزدهر لشعب الصومال.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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