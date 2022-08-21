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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف المبرمجون الروس خلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" عن نظام جديد طوروه لتشغيل الهواتف والأجهزة الذكية.

موسكو تكشف عن نظام جديد لتشغيل الهواتف والأجهزة الذكية

وخلال المنتدى أشار المبرمجون إلى أن نظام Astra Linux Special Edition هو عبارة عن نسخة معدلة من نظام Linux المخصص للحواسب، لكنه صمم ليعمل مع الأجهزة المزودة بشاشات لمسية مثل الهواتف الذكية والحواسب اللوحية.

وتبعا للمبرمجين فإن النظام الجديد جهّز بأدوات حماية أمنية داخلية مدمجة، وتستوفي هذه الأدوات المتطلبات الموضوعة في سجل البرامج الصادر عن وزارة التنمية الرقمية الروسية.

وأبرز مافي النظام الجديد هو اعتماده على برمجيات Linux المفتوحة المصدر، أي يمكن معه تشغيل التطبيقات المطورة لأجهزة أندرويد، ودون إدخال تعديلات إضافية على برمجياته.

كما يمكن تشغيل Astra Linux Special Edition مع الحواسب المنزلية أو المكتبية بوضع الشاشة الكامل، ويكفي لهذا الأمر تحميل هذا النظام بالجهاز ووصل الحاسب بالشاشات أو الملحقات الخارجية الأخرى.

ولن يحتاج مستخدمو هذا النظام إلى شهادات أو رسوم استخدام خاصة، لا بالنسبة للبرمجيات ولا بالنسبة للأجهزة التي سيعمل معها.

أوصت شركة آبل أصحاب بعض النماذج من هواتف "آي فون" وأجهزة "آي باد" اللوحية وحواسيب "ماك" بتحديث برنامج التشغيل الذي تشوبه ثغرة أمنية تتيح التحكّم بهذه الأجهزة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن المشكلة تطال النسخة السادسة من هواتف "آي فون" ونسخ "آيفون" من الفئات اللاحقة، وكلّ أجهزة "آي باد برو"، والجيل الخامس من "آي باد" والأجيال اللاحقة من هذه الفئة، وكذلك حواسب "ماك".

وأشارت آبل إلى أن "الثغرة البرمجية الموجودة في بعض برمجيات أجهزتها كانت قد أبلغت عنها من قبل مجموعة من المبرمجين الأمريكيين لم تكشف عن هويتهم، وأنه من الممكن قد يكون تم استغلال هذه الثغرة من قبل قراصنة الإنترنت، وبواسطة محتويات إنترنت خبيثة".



وكشفت "آبل" أن النسخة السابقة من برامج تشغيل أجهزتها تتضمّن "تطبيقا قد يتيح استخدام رمز تعسفي" يوفّر النفاذ إلى الجهاز ويسمح للقرصان المعلوماتي بالتلاعب به.

ولإصلاح الخلل، حثّت "آبل" المستخدمين على تحميل النسخة 15.6.1 من برنامج التشغيل "آي أو إس" لهواتف "آي فون"، و"آي باد أو إس" 15.6.1 لأجهزة "آي باد" و"ماك أو إس مونتيري" 12.5.1 لحواسيب "ماك".

شهدت فعاليات منتدى "الجيش-2022" الكشف العديد من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة، بعضها لم يتم عرضه للعلن من قبل.

ومن بين أبرز المعروضات التي شهدها المنتدى كانت منظومة " Centaur" التي طورتها شركة Ruselectronics التابعة لـ "روستيخ"، والتي يمكنها تبعا للخبراء تأمين الاتصالات وتأمين تبادل البيانات عبر الأقمار الصناعية للوحدات العسكرية ووحدات حماية القانون، ودون الاعتماد على أقمار منظومتي GLONASS وGPS.



أما الشيء الآخر الذي لفت انتباه زوار المنتدى فهو المعلومات التي تتعلق بغواصة " Surrogate" المسيّرة والتي كشف عنها مكتب "روبين" الروسي للتصاميم العسكرية، إذ أشار الخبير العسكري الروسي، دميتري كورنيف إلى "أنه لا يوجد مثيل لتلك الغواصة في جيوش العالم اليوم".



واستعرضت الشركات الروسية خلال المنتدى أيضا أحدث ما توصلت إليه من تقنيات في مجال صناعات مقاعد الطائرات الحربية والخوذ الذكية المخصصة للطيارين.

كما تم الكشف في منتدى "الجيش-2022" عن خلائط الوقود "الصديق للبيئة" والذي طوره الخبراء الروس ليعمل مع أحدث الطائرات وصواريخ الفضاء، ووصفوه بأنه "يساهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات المضرة بالبيئة".

وشهد المنتدى أيضا الكشف العديد من الأجهزة والمنظومات الإلكترونية الروسية الحديثة، والتي كان من ضمنها روبوتات تلعب الشطرنج معتمدة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي الحديثة، إذ ساهم في تطوير هذه الروبوتات وبرمجياتها طلاب من المدارس والجامعات الروسية.



وتعقد فعاليات منتدى "الجيش-2022" هذا العام في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس الجاري، مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو.