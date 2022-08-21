شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو تطلق أول درون بأجهزة الرؤية ليلية روسية الصنع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أنتجت روسيا درونات أولى من طراز " بي بي إل آ 400 تي"، وتم تزويدها بأجهزة الرؤية الليلية روسية الصنع.

وقد تسلمتها وحدات الجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا حيث يتم استخدامها لأغراض الاستطلاع وتوجيه المدفعية. أعلن ذلك، ألكسندر بوبنوف، الناطق باسم مكتب "أسترون" للتصاميم والذي يتخصص في إنتاج المسيّرات.

يذكر أن المسيّرة من هذا النوع كشف عنها لأول مرة في منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني الدولي.

وأشار بوبنوف إلى أن "أسترون" هي شركة روسية وحيدة تُنتج أجهزة الرؤية الليلية. وبدأ عملها بعد فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا عام 2014.

وقال إن" بي بي إل آ 400 تي" يعد في واقع الأمر جهازا حراريا طائرا للرؤية الليلية يستخدم للاستطلاع ودلالة الهدف. وقد تم توريد النماذج الأولى إلى القوات المسلحة الروسية لتستخدمها في العملية العسكرية الخاصة.

وحسب الأخصائي فإن شركة "أسترون" ستنتج لغاية نهاية العام الجاري 1000 درون من هذا النوع.

يذكر أن " بي بي إل آ 400 تي" قادرة على رؤية القوة البشرية والمعدات الحربية على مسافة 400 متر. وبمقدور الدرون البقاء في الجو لمدة 45 دقيقة على ارتفاع 3000 مترا. ويبلغ وزنه عند الإقلاع 1200 غرام.

جدير بالذكر أن مسيّرة " بي بي إل آ 400 تي" الروسية لها قنوات اتصال متخفية، خلافا لدرون Mavic صيني الصنع، ولا يمكن اعتراضها ومعرفة مكان ورودها.

كشفت شركة "الأنظمة الفضائية الروسية" في منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني عن منظومة من شأنها قيادة المسيرات الصديقة وإسكات الدرونات المعادية.

أفاد بذلك ناطق باسم الشركة في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

وأوضح الناطق أن المنظومة ستستخدم الصور الفوتوغرافية الفضائية والملاحة الفضائية وطرق إرسال المعلومات المقاومة للتشويش ومعالجتها على الأرض.



وتتضمن المنظومة رادارات "فولنا" الأرضية التي من شأنها تعزيز حراسة المنشآت والتعرف على المسيّرات صغيرة الحجم وتتبعها من مسافة 10 كيلومترات.

وأوضح، سيرغي تشفاركوف، كبير المهندسين للمشاريع المعلوماتية والمجمعات الخاصة أن الشركة، بصفتها فرعا في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية، بصدد البحث عن شركاء في تصنيع المجمعات فائقة الدقة، مع العلم أن رادار "فولنا" الذي قامت بتصنيعه شركة "التكنولوجيات الأساسية"، يبحث بنجاح عن الأهداف الجوية ويرافقها. أما البرمجيات الخاصة فتقوم بتشغيل وسائل تدمّر الدرونات المعادية ومن بينها المسيّرات الضاربة والدرونات الانتحارية وغيرها من وسائل التدمير والإسكات.

كشف منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني عن نموذج غير مدرع لعربة "ستريلا" رباعية الدفع.

أفادت بذلك صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية. ويشار إلى أن علبة السرعة السداسية في رباعية الدفع ما زالت ميكانيكية.

مع ذلك فإن محرك "Foton " صيني الصنع الذي ينتج قوة 200 حصان تم تركيبه في معمل "ياروسلافل" الروسي للمحركات. وتخصص رباعية الدفع غير المدرعة "ستريلا" لنقل الأفراد، بمن فيهم المرضى والجرحى، والضباط على مستوى الكتيبة والفوج واللواء والفرقة وكذلك جر المقطورات في كافة أنواع الطرق.

يذكر أن وزن رباعية الدفع 2600 كلغ، الحمولة 900 كلغ، العرض 2350 ملم، الطول 5090 ملم، الارتفاع 1995 ملم، الخلوص ( المسافة بين قعر السيارة وسطح الطريق) 270 ملم، السرعة القصوى 130 كلم/ساعة للسير على الطريق إلى مسافة 700 كلم.

حوّل الأخصائيون في الجيش الروسي مدرعة القيادة والاستطلاع "النمر" إلى عربة تتخصص في مكافحة العدو نفسيا.

وعادة ما يتم نشر المدرعة في الحد الأمامي مباشرة من حيث تبدأ في بث برامجها اللاسلكية بعد رفع صاري الهوائي. وقد أطلقت على الإذاعة تسمية "الحياة"، ويمكن سماعها على مسافة 15 كيلومترا.



وتضم برامج الإذاعة، إلى جانب الموسيقى والأخبار السياسية والعسكرية، تعليمات موجّهة إلى جنود وضباط القوات المسلحة الأوكرانية حيث يتم إيضاح سبل سليمة للاستلام من ناحية وعدم التعرض لنيران المدفعية الأوكرانية والروسية من ناحية أخرى.

وقال قائد أحد تلك المجمعات اللاسلكية للحرب النفسية إن المجمع يؤثر بالحق على الروح المعنوية لجنود الجيش الأوكراني، إذ أن الاستخبارات الأوكرانية تحاول دائما إسكاته أو تدميره بواسطة المسيّرات وغيرها من الوسائل النارية.

فيما يتعلق بأفراد طاقم مدرعة "النمر" فإنهم يضطرون إلى تغيير موقعهم كل مرة بعد مرور نصف الساعة من بدء عمل الإذاعة.



باشرت شركة "كرونشتات" الروسية بتنفيذ اتفاقية وقعتها مع وزارة الدفاع بشأن إنتاج مسيرات" إينوخوديتس" الضاربة وتوريدها إلى الجيش الروسي.

وقال ناطق باسم الشركة يوم 16 أغسطس على هامش منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني الدولي إن وزارة الدفاع الروسية قد وقّعت معها عددا من الاتفاقيات، بما فيه اتفاقيات توريد مسيّرات "أورلان"، "إينوخوديتس""إيليرون"، أوريون، بصفتها نسخة قابلة للتصدير من مسيّرة " إينوخوديتس" الروسية الضاربة.

وأعاد إلى الأذهان أن مسيّرة "أينوخوديتس" متوسطة المدى تحمل 4 صواريخ "جو-أرض"، وتبلغ سرعتها 200 كيلومتر/ ساعة، ارتفاعها الأقصى 7500 متر، الوزن الأقصى للحمولة المفيدة 250 كلغ.

وبمقدور المسيّرة أن تبقى في الجو لمدة 24 ساعة.

وقال إن النسخة القابلة للتصدير لمسيرة "إينوخوديتس" أطلقت عليها تسمية "أوريون – إي".

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن الأخصائيين في شركة "كرونشتات" يعملون على تزويد "مسيّرة "أوريون" بأجهزة الحرب الإلكترونية.

يذكر أن منتدى الجيش – 2022" الدولي العسكري التقني يقام في 15–21 أغسطس في مجمع "باتريوت" العسكري الوطني بضواحي موسكو