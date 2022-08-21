شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار البحث عن ناجين تحت أنقاض التل الترابى المنهار بمنطقة القطارة بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر بالدفاع المدني في محافظة كربلاء العراقية، الأحد، إن عمليات البحث عن عدد من الأحياء، بعد إنقاذ 3 أشخاص من تحت أنقاض التلة الترابية التي انهارت في مزار "قطارة الإمام علي بن أبي طالب" غرب المحافظة، لا تزال مستمرة.

وحسب موقع الشرق، قال مدير المديرية، العميد طاهر الزبيدي، إن "هناك عدداً من الزوار تحت الأنقاض بعضهم أحياء ونحن نتواصل معهم لمتابعة وضعهم الصحي".