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استمرار البحث عن ناجين تحت أنقاض التل الترابى المنهار بمنطقة القطارة بالعراق

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القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر بالدفاع المدني في محافظة كربلاء العراقية، الأحد، إن عمليات البحث عن عدد من الأحياء، بعد إنقاذ 3 أشخاص من تحت أنقاض التلة الترابية التي انهارت في مزار "قطارة الإمام علي بن أبي طالب" غرب المحافظة، لا تزال مستمرة.

وحسب موقع الشرق، قال مدير المديرية، العميد طاهر الزبيدي، إن "هناك عدداً من الزوار تحت الأنقاض بعضهم أحياء ونحن نتواصل معهم لمتابعة وضعهم الصحي".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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