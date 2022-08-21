شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير 3 أوكار لتنظيم داعش الإرهابي في ديالي بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، السبت، تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية - في بيان صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن اللواء الثاني التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية نفذ عملية تفتيش واسعة في بساتين "أبي صيدا الصغرى" بمحافظة ديالى، ما أسفر عن حرق وتدمير ثلاثة أوكار وضبط كمية من "تي إن تي" و7 قنابل يدوية و3 قنابل هاون و3 قنابل مضادة للدروع وبندقية بمبكشن، وكمية من العتاد المختلفة الأنواع وعدد من مخازن بندقية نوع كلاشنكوف ومواد طبية مختلفة.



وتشن القوات الأمنية - بين الحين والآخر - عمليات أمنية لملاحقة بقايا عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ربوع البلاد.