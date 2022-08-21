شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكثفة للجيش اللبناني والدفاع المدني لإخماد حريق في غابات صنوبر بجبل لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت عناصر الجيش اللبناني والدفاع المدني من جهودها لإخماد حريق كبير شب في الساعات الأولى من صباح السبت بغابات الصنوبر بمنطقة بسكنتا الكائنة بكسروان في نطاق محافظة جبل لبنان.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أن ‏طوافات القوات الجوية تعمل على إخماد حريق كبير في غابات بسكنتا، فيما أكد الدفاع المدني اللبناني أن قواته سارعت لإجراء عمليات الإطفاء المستمرة منذ ساعات الليل تحت إشراف مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار.

وأوضح الدفاع المدني أن الحريق ممتد بين بلدتي "بسكنتا" و"باكيش" في أعالي منطقة كسروان، التي ترتفع عن سطح البحر بقرابة 1250 مترًا، مشيرًا إلى استقدام تعزيزات من مراكز متعددة في جبل لبنان والمتن والمناطق المجاورة للتمكن من السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها الى المنازل والغابات المجاورة، وذلك بمؤازرة طوافات القوات الجوية في الجيش اللبناني.

وأكد العميد خطار أن عناصر الجيش والدفاع ستتابع العمل لحين الانتهاء من كافة مراحل الإطفاء والتبريد منعًا من تجدد الحريق أو امتداده.

وفي السياق ذاته، طلب النائب رازي الحاج، عضو تكتل "الجمهورية القوية"، من شباب المنطقة مؤازرة القوات في إخماد حريق بسكنتا وتقديم كل مساعدة مطلوبة، موضحًا أن النيران التهمت مساحات واسعة من غابات الصنوبر.