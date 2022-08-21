شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدين الهجوم الإرهابى على فندق فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الهجوم الإرهابى الذى استهدف فندقاً فى العاصمة الصومالية مقديشو؛ وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وقال المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - فى بيان صحفى مساء السبت - "الولايات المتحدة تدين بشدة هجوم حركة الشباب على فندق الحياة فى مقديشو نعرب عن خالص تعازينا للأسر التى فقدت أحباءها، ونتمنى الشفاء التام للجرحى، ونشيد بقوات الأمن الصومالية".



وأضاف المتحدث "وتبقى الولايات المتحدة ثابتة فى دعمها للجهود الصومالية التى يقودها الاتحاد الإفريقى لمكافحة الإرهاب وبناء مستقبل آمن ومزدهر لشعب الصومال".



وأسفر الهجوم الذى شنه مسلحون لحركة الشباب الصومالية حتى الآن عن مقتل 19 شخصا وإصابة مالا يقل عن 40 آخرين، ولا تزال المواجهات مستمرة بين القوات الصومالية وحركة الشباب حتى الآن.