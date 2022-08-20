شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة بالسودان تتدخل "جوا وبحرا" لإنقاذ المواطنين بسبب الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت القوات الجويّة وسلاح المهندسين بالقوات المسلحة السودانية، بطائرات عمودية وقوارب إنقاذ ومجموعات من القوات الخاصة، لمعاونة السلطات المحلية بولاية "الجزيرة"، في إطار مساعدة المتأثرين بالسيول والأمطار.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلّحة - في بيان صحفي - إنّ ما قامت به القوات المسلّحة، لمساعدة السلطات في الجزيرة بشأن عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء للمواطنين المتأثرين بالسيول والأمطار بالمناقل وبقية المناطق المتأثرة بالولاية.

وأعرب اليمن عن خالص تعازيه وصادق مواساته للحكومة والشعب السوداني، فى ضحايا الفيضانات والسيول التى اجتاحت عددا من المدن السودانية.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " اليوم /الخميس/ - عن تضامنها وتعاطفها مع جمهورية السودان، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلن السودان عن ارتفاع الحصيلة الرسمية لضحايا الفيضانات والسيول إلى 77 قتيلا، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإرسال مساعدات إغاثية عبر الجسر الجوى الذى امتد على مدار عدة أيام لجمهورية السودان، فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن.

أقلعت خمس طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الإغاثية على مدار عدة أيام، اشتملت على كميات كبيرة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارتى الدفاع والصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء السودانيين.