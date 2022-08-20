شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقلب المناخ يهدد خطوط الإمدادات العالمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتحت فايننشال تايمر تقريرا لها بالقول: بعد أسابيع من الحر الشديد، كان من الممكن القيام بنزهة على قاع نهر لوار في فرنسا بحدث نادر.

ليس في فرنسا فقط، إذ أجبر انخفاض منسوب المياه في نهر الدانوب البلدان في شرق أوروبا على البدء في التجريف للحفاظ على حركة المراكب على طول الممر المائي المهم.

الأسبوع الماضي، قالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول العالم، إن الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الجفاف أو الفيضانات أو العواصف القوية، ستصبح أكثر شيوعًا وأكثر حدة مع تغير المناخ.



الآثار المترتبة على إنتاج وتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والسلع في جميع أنحاء العالم، تكاد تكون واسعة النطاق ومعقدة بشكل محير، وقد تتأثر بسبب موجة حر كما يحصل اليوم في أوروبا، أو موجة برد كما حصل العام الماضي في الولايات المتحدة.

قد يكون القلق الأول للشركات هو أي من مصانعها، أو مورديها، معرض للمخاطر المتزايدة. تركز الحكومات على التهديدات التي تواجه الإمدادات الغذائية.

لكن جفاف هذا العام يسلط الضوء على الخطر المتمثل في أن البنية التحتية التي تنقلها المياه للتجارة العالمية نفسها سوف تجف أو تنغلق مع اشتداد تغير المناخ.

والأمثلة كثيرة في ذلك، ففي الأرجنتين، تمر معظم صادرات المحاصيل على طول نهر بارانا، حيث تضاءلت مستويات المياه على مدى عدة سنوات، مما أدى إلى تعطيل تداول فول الصويا، الذي تعد البلاد ثالث أكبر مصدر له في العالم.

ودمرت الفيضانات في ماليزيا العام الماضي ميناء كلانج، مما أدى إلى تقلب الإمدادات من أشباه الموصلات المتقدمة المصنوعة في تايوان، والتي يتم تغليف العديد منها هناك قبل شحنها على مستوى العالم.

وتعاني التجارة على نهر الراين، التي هددت العام الماضي بسبب كثرة المياه، ثاني موجة جفاف خطيرة خلال خمس سنوات. في عام 2018، توقفت الشحنات، مما أضعف 0.4 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي الألماني في الربع الأخير من العام.

وقد جعلت التغيرات المناخية النظام أكثر عرضة للاضطراب؛ وأصبحت السفن أكبر بشكل تدريجي، وأكثر صعوبة وتكلفة الإنقاذ عندما تسوء الأمور.

كما لا يوجد بديل سهل عندما يضرب الجفاف؛ إذ تعادل إحدى سفن الشحن الداخلية نحو 100 إلى 150 شاحنة، لذلك لا يمكن للطرق أو السكك الحديدية ببساطة تحمل الضغط.

مستويات المياه المنخفضة تعني المزيد من المقاومة والمزيد من الوقود - بل لها أيضا تأثيرات من حيث التكلفة والازدحام حول الممرات المائية ونظام الموانئ.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النقل البحري في حالة الجفاف لن يكون مجديا، والسبب هو قيام السفن بإدارة أزمة نقص منسوب المياه من خلال خفض إجمالي حجم البضائع المحمولة بنحو 60% على ظهر السفن