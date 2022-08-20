شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم على فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو إلى 30 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر أمنية وطبية اليوم ارتفاع عدد قتلى فى الهجوم على فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو إلى 30 على الأقل، حسبما ذكرت وسائل إعلام صومالية.

يذكرأن، دعا رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدى برى اليوم السبت، الشعب والحكومة فى بلاده؛ للعمل على التصدى واستئصال العناصر الإرهابية، التى اعتادت على إبادة المدنيين الأبرياء.