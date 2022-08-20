شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يتلقى تعازى الرئيس الفرنسى فى ضحايا الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قدم له فيها تعازيه في ضحايا الحرائق التي اندلعت فى بعض الولايات، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى، اليوم السبت، السيد رئيس الجمهورية، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، قدم له فيها تعازيه في ضحايا الحرائق التي عرفتها بعض ولايات الوطن".

ومن جهة ثانية تناول الرئيسان ملفات التعاون الثنائي بين البلدين ولاسيما جدول أعمال الزيارة المرتقبة للرئيس ماكرون إلى الجزائر.