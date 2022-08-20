شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الصومال يدعو إلى تعاون الشعب مع الحكومة لاستئصال الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري اليوم السبت، الشعب والحكومة في بلاده؛ للعمل على التصدى واستئصال العناصر الإرهابية، التي اعتادت على إبادة المدنيين الأبرياء.

وأعرب رئيس الوزراء - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - عن تعازيه لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي على فندق "حياة" بالعاصمة مقديشيو.

وقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا، بينهم رجال أعمال ومالك الفندق، في هجوم شنه مسلحو حركة الشباب المسلحة على أحد فنادق العاصمة الصومالية مقديشو أمس.