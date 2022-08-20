شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: أقل من 2 % من اليمنيين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية إن أقل من 2 % من اليمنيين جرى تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد، بعد أكثر من 18 شهرًا من نشر اللقاحات في جميع أنحاء العالم.

وأكدت الإحصاءات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية - أوردتها قناة اليمن الفضائية - أن اليمن تعد من أدنى معدلات التطعيم ضد Covid-19 في العالم، حيث أن اليمن أدار فقط 864 ألفا و544 لقاحا لـ Covid-19 حتى الآن، وهو أدنى رقم في منطقة شرق البحر المتوسط .

وتم الإبلاغ - وفقا لمنظمة الصحة العالمية - عن 11 ألفا و914 حالة إصابة لفيروس كورونا Covid-19 في اليمن على مدار العامين الماضيين وألفين و152 حالة وفاة، وهي أرقام يقول الخبراء إنها أقل من اللازم بسبب نظام الرعاية الصحية الفاشل في البلاد والتكلفة العالية لأدوات الاختبار.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم تدمير نصف مرافق الرعاية الصحية في اليمن بسبب الحرب الطاحنة التي استمرت ثماني سنوات، وتوفي مئات الأطباء أو فروا من البلاد؛ مما شكل ضغطًا كبيرًا على المستشفيات والعيادات التي لا تزال مفتوحة، كما تم تدمير شبكة الطرق السيئة في اليمن إلى حد كبير من خلال القصف؛ مما يجعل نقل العينات في الوقت المناسب إلى المختبرات المرجعية أمرا بالغ الصعوبة.

وكان المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية قد صرح - في وقت سابق - بأن السبب الرئيسي لانخفاض التغطية في اليمن هو الصراع، ومحدودية الوصول إلى السكان، والتحديات السياسية، لافتا إلى أن جماعة الحوثي في شمال اليمن لا تسمح بإيصال لقاحات Covid-19 إلى السكان الخاضعين لسيطرتها.

فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الفشل في إعطاء اللقاحات يمكن أن يجعل المواطنين اليمنيين الذين يواجهون بالفعل سوء التغذية أو أمراض أخرى مصاحبة أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة أو حتى الموت.