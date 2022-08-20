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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أخطرت شركة تويتر الموظفين عبر البريد الإلكتروني، بأنهم قد يحصلون على نحو نصف مكافآتهم السنوية، بسبب أداء الشركة المالي.

القصة الكاملة بشان أزمة " تويتر" الجديدة مع الموظفين

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز، أن التحديات التي تواجهها تويتر تشمل حالة عدم اليقين لدى شركات الإعلان المرتبطة بالحرب في أوكرانيا ونزاع قضائي مع إيلون ماسك بشأن خطته للتخلي عن صفقة شراء الشركة وهي بقيمة 44 مليار دولار.



واستشهدت الصحيفة بموظفين لم تذكر أسماءهما تلقيا رسالة بالبريد الإلكتروني من مكتب الرئيس المالي نيد سيجال أمس الجمعة بشأن التنبيه الخاص بالمكافآت.

وفي حين أن الرقم قد يتغير خلال العام وهذا يتوقف على الأرباح، فإن نسبة المكافآت تبلغ حاليا 50% من الأرباح المحتملة إذا ما تم تحقيق الأهداف المالية. وأكد متحدث باسم تويتر لنيويورك تايمز تفاصيل رسالة البريد الإلكتروني ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.



أرجعت شركة تويتر في 22 يوليو/تموز الماضي، السبب في انخفاض إيراداتها الفصلية وتكبدها صافي خسارة بشكل مفاجئ إلى معركتها المستمرة لإنهاء عملية استحواذ إيلون ماسك عليها بقيمة 44 مليار دولار وضعف سوق الإعلانات الرقمية.

تأتي النتائج في الوقت الذي رفعت فيه تويتر دعوى قضائية ضد ماسك لتراجعه عن عرضه لشراء الشركة وهي تستعد الآن لمواجهة قانونية في محاكمة من المقرر أن تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول. وأثارت الشكوك بشأن الصفقة قلق المعلنين على تويتر وتسببت في حدوث فوضى داخل الشركة.

ووفقا لبيانات (ريفينيتف آي.بي.إي.إس)،ارتفعت عائدات الإعلانات بنسبة 2% فقط إلى 1.08 مليار دولار بما يقل عن توقعات وول ستريت البالغة 1.22 مليار دولار.

وبلغ إجمالي إيرادات الربع الثاني من العام، التي تشمل أيضا الإيرادات من الاشتراكات، 1.18 مليار دولار، مقارنة مع 1.19 مليار دولار في العام السابق. وكان المحللون يتوقعون إيرادات بقيمة 1.32 مليار دولار.

واستقر سهم تويتر عند 38.90 دولار في بداية التعاملات اليوم الجمعة.

وقالت تويتر إن صافي خسارتها بلغ 270 مليون دولار أو 35 سنتا للسهم مقابل أرباح بقيمة 65.6 مليون دولار أو ثمانية سنتات للسهم قبل عام.

وكانت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة تويتر قررت في وقت سابق رفع قيمة الاشتراك في خدمتها المميزة تويتر بلو، بعد نحو 8 أشهر من إطلاقها.

وتتيح خدمة تويتر بلو التي تم إطلاقها في الولايات المتحدة ونيوزيلندا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي للمشتركين دفع مقابل الحصول على خصائص ووظائف غير متاحة لمستخدمي الاشتراك العام، مثل القدرة على تعديل التغريدة بعد النقر على زر النشر، وقراءة المشاركات دون ظهور إعلانات.



وكانت قيمة اشتراك الخدمة الجديدة في البداية 3 دولارات شهريا، لكنها زادت إلى 5 دولارات شهريا اعتبارا من الخميس الماضي.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الزيادة ستطبق فقط على المشتركين الجدد في الوقت الراهن، حيث لن يدفع المشتركون الحاليين أي زيادة في قيمة اشتراكهم الشهري حتى أكتوبر تشرين الأول المقبل، حسب شركة تويتر، التي قالت إنه سيتم توجيه حصيلة الزيادة في الاشتراك نحو تطوير خصائص جديدة وتحسين الخصائص الموجودة، وخطة لدعم صناعة الصحافة والإعلام.

وقال متحدث باسم تويتر في بيان "عند إطلاق الخدمة كنا حريصين بشدة على أن تكون تكلفة الاشتراك منخفضة إلى أقصى درجة ممكنة في مرحلة الاختبار وجمع ردود الأفعال والآراء فيها... ومنذ ذلك الوقت عدلنا رؤية هذا المنتج، وأجرينا بحثا كبيرا، وقدمنا تحسينات جديدة، مع المزيد من التطوير، في الوقت الذي عدلنا فيه السعر".

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معركة قضائية

تأتي زيادة سعر الاشتراك في "تويتر بلو" في الوقت الذي تخوض فيه الشركة معركة قضائية صعبة مع الملياردير إيلون ماسك مالك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا بعد تراجعه عن صفقة شراء الشركة مقابل 44 مليار دولار.

وبرر ماسك انسحابه من الصفقة التي أعلنها في أبريل نيسان الماضي بأن الشركة لم تقدم له بيانات دقيقة عن نسبة الحسابات المزيفة من إجمالي عدد الحسابات النشطة على المنصة. وردت إدارة تويتر بإقامة دعوى قضائية لإلزام ماسك باتمام صفقة الاستحواذ.

وتتيح خدمة تويتر بلو 30 ثانية للمستخدم للتراجع عن التغريدة بما يسمح له بمراجعتها وتعديلها قبل بثها وظهورها على المنصة. كما تتيح للمستخدم إعداد واجهة المستخدم وفق تفضيلاته.

تختبر منصة Twitter للتواصل الاجتماعي ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرفاق وسائط بتنسيقات متعددة بتغريدة واحدة.

الميزة الجديدة من منصة تويتر تتيح للمستخدم إضافة صورة وفيديو وGIF إلى تغريدة واحدة.

ويعرف عن تويتر أنها دعمت حتى الآن وجود نوع واحد فقط من الوسائط المرفقة، حيث يمكن إرفاق 4 صور مثلا، ولم تكن هناك طريقة لإرفاق أكثر من مقطع فيديو واحد أو ملف GIF أو مزجها مع الصور.

مع هذا التحديث، لا يزال الحد الأقصى لأربعة أشكال من الوسائط موجودا ولكن يمكن الآن الحصول على أي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF داخل تلك الفتحات الأربع.