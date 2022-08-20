شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تخصص 10 ملايين دولار لتوسيع نطاق الاستجابة للجفاف بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة (CERF) تخصيص 10 ملايين دولار لتوسيع نطاق الاستجابة للجفاف في الصومال.

وأشار نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم السبت، إلى أنه أُعلن عن مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي لأول مرة منذ عام 2017، مع وجود 213 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة، حيث يعاني نصف السكان – 7.8 ملايين شخص – من انعدام الأمن الغذائي الحاد.