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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم السبت رصد أول إصابة بمرض جدري القرود في البلاد.

وأبلغت سنغافورة المجاورة عن أول حالة إصابة بالمرض الشهر الماضي، وأكدت ظهور 15 حالة حتى الخامس من أغسطس/ آب الجاري. وفي مناطق أخرى في جنوب شرق آسيا، أكدت الفلبين وتايلاند أيضا اكتشاف إصابات بالمرض.

تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود في إندونيسيا

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية، مع تسجيل أكثر من 40 ألف إصابة مؤكدة بجدري القرود، بما في ذلك عدد قليل من الوفيات، في أكثر من 80 دولة لا يتوطن الفيروس بها.

وجدري القرود عدوى فيروسية نادرة مشابهة للجدري البشري، على الرغم من أنها أخف في الأعراض. وسجلت إصابات بالفيروس لأول مرة في جمهورية الكونجو الديمقراطية في سبعينيات القرن الماضي. وزاد عدد الحالات في غرب إفريقيا في العقد الماضي.

وتنجم العدوى بالمرض عن مخالطة مباشرة لدماء الحيوانات المصابة بعدواه أو لسوائل أجسامها أو آفاتها الجلدية أو سوائلها المخاطية، وقد وُثِّقت في إفريقيا حالات عدوى نجمت عن مخالطة القردة أو الجرذان الجامبية الضخمة أو السناجب المصابة بعدوى المرض، علمًا بأن القوارض هي المستودع الرئيسي للفيروس.

ويمكن أن ينجم انتقال المرض على المستوى الثانوي أو من إنسان إلى آخر عن المخالطة الحميمة لإفرازات السبيل التنفسي لشخص مصاب بعدوى المرض أو لآفاته الجلدية أو عبر ملامسة أشياء لُوِّثت مؤخرًا بسوائل المريض أو بمواد تسبب الآفات.

ويظهر جدري القرود عادةً بأعراض مشابهة لأعراض الإنفلونزا بما في ذلك الحمى والصداع وآلام العضلات والقشعريرة والإرهاق وتضخم الغدد الليمفاوية. ثم يتطور المرض إلى طفح جلدي يمكن أن ينتشر إلى أجزاء مختلفة من الجسم مثل الوجه أو العينين أو اليدين أو القدمين أو الفم أو الأعضاء التناسلية.

ولا ينتقل الفيروس بسهولة مثل فيروس سارس-كوف-2 الذي حفز جائحة كوفيد-19 على مستوى العالم. ويعتقد الخبراء أن التفشي الحالي لمرض جدري القرود ينتشر من خلال الاحتكاك المباشر بجلد شخص مصاب بطفح جلدي نشط، وذلك من شأنه أن يسهل احتواء انتشاره بمجرد تحديد الإصابة.



تتوالى نتائج الدراسات التي أجريت خلال الفترة الماضية بعد التفشي الأخير لفيروس جدري القرود، وأعلنت أحدثها عن أعراض جديدة للمرض، فما هي؟

جدري القرود هو عدوى فيروسية حيوانية المنشأ نادرة تنتمي إلى نفس عائلة الفيروسات مثل فيروس الجدري، الفيروس الذي يسبب الجدري.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO)، في الآونة الأخيرة، أن فيروس جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، محذرة الناس من الإهمال والتهاون مع العدوى.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، فإن حالات الإصابة بفيروس جدري القرود المؤكدة حتى 8 أغسطس/آب 2022 بلغت 30189 إصابة.



وأوضح المركز، في خريطة توزيع حالات جدري القرود حول العالم، أن هناك 29844 في البلدان التي لم تبلغ تاريخيًا عن الفيروس، و345 فقط في البلدان التي أبلغت عنه تاريخيًا.

أما عن توزيع الحالات حول العالم، فذكر أن الإصابات المعلنة رسميا سجلت في 88 دولة، بينها 81 في البلدان التي لم تبلغ تاريخيًا عن جدري القرود، و7 في البلدان التي أبلغت عنه تاريخيًا.

بينما لا يزال المتخصصون في الرعاية الصحية والعلماء يبحثون عن إجابات بشأن كيفية انتشار فيروس جدري القرود وما إذا كان مرضًا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وجد مجموعة من الباحثين عرضين جديدن لجدري القرود لم يُعرف سابقًا أنهما سمات نموذجية للمرض.

وبحثت دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية في بيانات من 197 مريضًا بجدري القرود في المملكة المتحدة.

وفي محاولة لمعرفة كيف تغير جدري القرود منذ التفشي الأخير، وجد فريق الباحثين أنه على عكس الإصدارات السابقة من جدري القرود فإن تفشي الفيروس الحالي يسبب أعراضًا جديدة إلى جانب علامات جدري القرود الكلاسيكية الأخرى.

وكشفت الدراسة عن إصابة 22 مريضا شاركوا في الدراسة بآفات انفرادية و9 أبلغوا عن تضخم اللوزتين، وهما عرضان لم يكن معروفا سابقًا بأنهما من السمات النموذجية لعدوى جدري القرود، ويمكن أن تشخص خطأ لحالات مرضية أخرى.

والآفات الانفرادية هي آفة جلدية مفردة وصغيرة وموضعية يمكن أن تتراوح من الآفات غير الضارة (الثآليل)، إلى الآفات المهددة للحياة مثل الورم الميلانيني.

وقد تشخص الآفة الانفرادية المرتبطة بجدري القرود خطأ وتعالج على أنها مرض الزهري أو أمراض أخرى منقولة بالاتصال الجنسي.

وذكر الباحثون أن 71 مريضًا شاركوا في الدراسة أيضا عانوا من ألم في المستقيم، و33 من التهاب الحلق، و31 من وذمة القضيب، و27 من آفات الفم.

وأكدت الدراسة أن جدري القرود ينتشر بشكل أساسي من خلال الرجال المثليين أو ثنائيي الجنس الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين.

شخص تظهر عليه الأعراض الكلاسيكية لجدري القرود

وفقًا لخدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS)، إذا أصبت بالعدوى فقد يستغرق ظهور الأعراض الأولى ما بين 5 و21 يومًا.

وحتى الآن، تشمل الأعراض الكلاسيكية والمنبهة لجدري القرود ما يلي:

- حرارة عالية (حُمى)

- صداع الرأس

- قشعريرة

- آلام العضلات والمفاصل

- آلام الظهر

- انتفاخ الغدد الليمفاوية

- الطفح الجلدي

- إنهاك وإعياء