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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت الأبحاث أن الرجال المعرضين لخطر الإصابة بسرطان البروستات يمكن تشخيصهم في وقت مبكر إذا أخذ الأطباء في الاعتبار نقاط الضعف الوراثي.

ما هي العوامل التي تساعد على اكتشاف سرطان البروستات مبكرا؟

ويمكن تتبع خمس الإحالات السنوية لسرطان البروستات المشتبه بها سريعا للتحقيق، في حين أن 40% أخرى يمكن أن تتجنب الإحالة والخزعات الغازية إذا تم تضمين خطر وراثي للإصابة بالسرطان في فرز الممارس العام.

ويمكن أن يؤدي الرجال الذين يتتبعون سريعا في معظم المخاطر إلى التشخيص والعلاج في وقت مبكر، ما يؤدي إلى تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة. وتقوم GPs بإجراء نحو 800000 إحالة مشتبه بها لسرطان البروستات سنويا في المملكة المتحدة. ويمكن تتبع نحو 160 ألف رجل بسرعة ويمكن أن يتجنب 320 ألفا الإحالة إذا تم اعتبار المخاطر الجينية عاملا، وفقا لدراسة أجرتها جامعة إكستر ونشرتها المجلة البريطانية للسرطان.

وجمع الفريق أكثر من 250 متغيرا جينيا معروفا مرتبطا بالمرض في "درجة" واحدة لوصف الخطر الجيني للفرد للإصابة بسرطان البروستات.

ويمثل سرطان البروستات نحو ربع حالات السرطان الجديدة لدى الرجال - يتم تشخيص نحو 52000 رجل كل عام في المملكة المتحدة وحدها، وهو ثاني أكثر الأسباب شيوعا لوفيات السرطان لدى الرجال، ويتضاعف معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات إذا تم تشخيصه في مرحلة مبكرة.

كما أن الرجال أكثر عرضة مرتين ونصف للإصابة بسرطان البروستات إذا كان والدهم أو أخوهم أصيب به، وفقا لسرطان البروستات في المملكة المتحدة. وقد تكون فرص الحصول عليه أكبر إذا كان والدهم أو أخيهم أقل من 60 عاما عند تشخيص المرض، أو إذا كان لديهم أكثر من قريب واحد مصاب به.

وقال المعد الرئيسي الدكتور هاري غرين، من كلية الطب بجامعة إكستر: "دراستنا هي الأولى التي تثبت أن دمج المخاطر الجينية في تقييم مخاطر المرضى لسرطان البروستات المحتمل من قبل الطبيب العام يمكن أن يؤدي إلى إحالة أسرع لأولئك الأكثر عرضة للخطر. وتعطي اختبارات مؤشر سرطان البروستات الحالية نتائج إيجابية خاطئة في ثلثي الحالات، ما يعني أن الآلاف يتحملون الخزعات الغازية والمؤلمة".

وعانى رجل شارك قصته مع الباحثين 18 شهرا من القلق. وتم تنبيه ريتشارد ويستليك، 74 عاما، سائق قطار متقاعد، في نوفمبر 2015 إلى أن دخول المرحاض ليلا قد يكون علامة على الحالة.

ولم يأت كل شيء حتى يونيو 2017. وقال: "إذا كانت هذه الطريقة الجديدة لتقييم المرضى يمكن أن تقلل من عدد الرجال الذين يجب أن يختبروا ذلك، أعتقد أنه سيكون لها فوائد كبيرة".

حذر أطباء من أن تركيز NHS على الأعراض البولية عند الذكور قد يعيق الجهود المبذولة للكشف سرطان البروستات مبكرا.

وقال باحثون من جامعة كامبريدج إنه لا يوجد دليل على وجود علاقة سببية بين سرطان البروستات وحجم البروستات أو مشاكل التبول.

ومع ذلك، يضيف الخبراء أن النصائح الصحية الرسمية غالبا ما تعزز هذا الرابط، ما قد يؤدي إلى منح الرجال إحساسا زائفا بالأمان. إنهم يريدون تحسين الوعي بأن المرض قد لا تظهر عليه أعراض في مراحله المبكرة ويقولون إن المزيد من الرجال يجب أن يتقدموا لإجراء الاختبارات.

ويتضمن أهم أعراض سرطان البروستات على موقع NHS: "الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، غالبا أثناء الليل"، يليه "الحاجة إلى التسرع إلى المرحاض" و"صعوبة في البدء في التبول".

ويجادل الباحثون، الذين يكتبون في مجلة BMC Medicine، بأن "التصور العام القوي" بأن الأعراض البولية عند الذكور هي مؤشر رئيسي لسرطان البروستات "قد تعيق بشكل خطير الجهود المبذولة لتشجيع التقديم المبكر".

ويتابع: "ندعو إلى رسائل واضحة قوية مفادها أن سرطان البروستات مرض صامت خاصة في المراحل القابلة للشفاء ويجب على الرجال التقدم للاختبار بغض النظر عما إذا كانت لديهم أعراض أم لا".

وقال البروفيسور فينسينت جانابراجاسام، من جامعة كامبريدج: "نحن بحاجة ماسة إلى إدراك أن المعلومات المقدمة حاليا للجمهور تخاطر بإعطاء الرجال إحساسا زائفا بالأمان إذا لم يكن لديهم أي أعراض بولية. ونحن بحاجة إلى التأكيد على أن سرطان البروستات يمكن أن يكون مرضا صامتا أو دون أعراض، خاصة في مراحله القابلة للشفاء".

وباستخدام مدقق مخاطر سرطان البروستات في المملكة المتحدة، كما فعل أكثر من نصف مليون بالفعل، سيتمكن الرجال من فهم مخاطرهم بشكل أكبر وإلى أين يتجهون للحصول على مزيد من النصائح.

ويمكن لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي أن يقلل من عدد الرجال الذين يخضعون للخزعات بنسبة 90%، كما يقول مركز سرطان البروستات في المملكة المتحدة. وأضاف باحثون من جامعة كوليدج لندن أن هذا يعطي مؤشرا على حجم الخلية وكثافتها والأوعية الدموية في البروستات لتحديد السرطان بشكل أفضل.