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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفقا لخبيرة التغذية كارولين تومبسون، التفاح الأخضر هي الفاكهة التي تساعد على إطالة فترة الشباب.

وتشير الخبيرة في حديث لمجلة Eat This، Not That، إلى أن التفاح الأخضر يعتبر أفضل مادة غذائية لإطالة عمر الشباب والجمال. لذلك يجب إضافتها للنظام الغذائي بعد سن الخمسين.

وتقول، "التفاح، وجبة خفيفة مثالية. إنها فاكهة غنية بالألياف الغذائية وتحتوي على نسبة بسيطة من السكر. وهذا مهم لأن المحافظة على مستوى مستقر للسكر في الدم، يعطينا مستوى مستقرا من الطاقة وقد تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري أو مقدمات السكري مستقبلا".

تعرف على فوائد التفاح الأخضر



وتضيف، هناك منتج آخر - توت العليق، يساعد على إطالة فترة الشباب والحفاظ على حالة صحية جيدة. وهذه الثمار غنية بالألياف الغذائية القابلة للذوبان، وهي مفيدة بصورة خاصة لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

وتقول، "إن انخفاض مستوى الكوليسترول في الدم، يخفض من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، وخطر الإصابة بهذه الأمراض يزداد مع التقدم بالعمر".



أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، أن تناول التفاح يؤثر إيجابيا في الجسم، حيث يحافظ على ابتسامة جميلة ويساعد الدماغ على العمل ويلعب دورا في الوقاية من السرطان.

ويشير الخبير في حديث تلفزيوني، إلى أن للتفاح فوائد كثيرة، فهو غني بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تقاوم الآثار السلبية للشيخوخة. وله تأثير إيجابي شامل في الجسم.



ويضيف، يحتوي التفاح على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر الضروريات لعمل الدماغ. فمثلا تحتاج الخلايا العصبية إلى عملية طويلة للحصول على الغلوكوز، ولكن التفاح يحتوي على الفركتوز الذي يصل إلى الخلايا العصبية سريعا وخلال فترة زمنية قصيرة. كما أن المركبات الغذائية النباتية الموجودة في التفاح وفواكه أخرى تحفز إنتاج خلايا جديدة في الدماغ، ما ينشط عمله ويحسن الذاكرة. ونظرا لاحتوائه على مجموعة فيتامين B، فإنه يحسن المزاج أيضا.

وبما أن التفاح يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية الضرورية لعمل الأمعاء، فإنه يخفض من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

ويقول، "يكبح التفاح إصابة الأعضاء الأخرى بالسرطان أيضا، وبالأخص سرطان الثدي".

ويضيف، يحتوي التفاح على فيتامين С، وهو مضاد للأكسدة ويلعب دورا في الوقاية من الأمراض السرطانية. فمثلا تناول التفاح بصورة دورية يخفض من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 25 بالمئة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن احتواء التفاح على نسبة عالية من الألياف الغذائية، يمنع امتصاص الأحماض الصفراوية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الكوليسترول "الضار" في الدم. أي أن لها تأثيرا مضادا لتصلب الشرايين.

كشفت الدكتورة أنجيليكا ديوفال، خبيرة التغذية الروسية، كيف يؤثر تناول خل التفاح في الجسم.



وتشير الخبيرة في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إلى أن خل التفاح، هو مادة مخمرة، ويستخدم على نطاق واسع في الطبخ. فإذا استخدم بصورة صحيحة، يمكن بمساعدته التخلص من الكيلوغرامات الزائدة وتطبيع مستوى ضغط الدم وتعقيم الجروح.



وتقول، "لخل التفاح الطبيعي، خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات ويستخدم ضد الفطريات أيضا، ويمكن استخدامه في تعقيم الجروح. وعند تناول خل التفاح، فإنه يعقم بعض الشيء الجهاز الهضمي ويكبح تكاثر البكتيريا الموجودة في الحلق وتجويف الفم والمعدة، ويحسن عمله".

وتقول، "يحتوي خل التفاح على نسبة عالية من الأحماض مثل أحماض الماليك والليمون واللاكتيك والنيكوتين. لذلك فهو مفيد لكبار السن الذين يعانون من الدوالي. لأنه يساعد على تخفيف كثافة الدم".

ووفقا لها، يساعد خل التفاح على تخفيض مستوى السكر والكوليسترول في الدم. ولكن بالنسبة لمرضى السكري الذين يتعاطون الأنسولين، عليهم تجنب تناول خل التفاح، لأنه يجعل الجسم حساسا للأنسولين.

وتضيف، يمكن استخدام خل التفاح كوسيلة لتخفيض الوزن، ولكن فقط بالاقتران مع تدابير أخرى.

وتقول، "يستخدم خل التفاح لتخفيض الوزن، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم، الذي يساعد على إخراج السوائل الزائدة من الجسم. وينصح بتناول خل التفاح قبل 10-15 دقيقة من تناول طعام كربوهيدراتي، ما يساعد على هضم النشا بصورة مختلفة. ونتيجة لذلك تنخفض الشهية بعض الشيء، وهذا يلعب دورا مهما في عملية تخفيض الوزن ولكن لا يمكن القول بصورة قاطعة، إن خل التفاح يساعد على "حرق" الكيلوغرامات الزائدة. لأنه يمكن تخفيض الوزن عندما يتبع الشخص نظاما غذائيا متوازنا ويمارس نشاطا بدنيا متكافئا. وفي هذه الحالة يمكن أن يكون خل التفاح بمثابة دعم إضافي ومساعد".

وتضيف، "خل التفاح الطبيعي بتركيز 6 بالمئة هو المفيد، لأنه يحتوي فقط على التفاح، حيث يمكن إضافة 1-2 ملعقة شاي منه إلى كوب ماء، وتناول كوبا أو كوبين من هذا المشروب مرتين في اليوم".