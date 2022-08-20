شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي يؤكد أهمية الضغط على الإرهابيين لمنعهم من تنفيذ عمليات تخريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، ضرورة استثمار حالة الانهيار التي تعيشها بقايا الإرهاب والاستمرار بعمليات الضغط على الإرهابيين ومنعهم من تنفيذ أي عملية إرهابية تستهدف أمن واستقرار مناطق محافظة صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم السبت، قطاع عمليات صلاح الدين؛ لمتابعة آخر العمليات الاستباقية ضد بقايا أوكار (داعش) الإرهابية.

وأشاد عبد الأمير - وفقا لبيان لوزارة الدفاع العراقية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - بمستوى العمليات الأخيرة من خلال عمليات "الإرادة الصلبة" بمرحلتها الخامسة وما حققته من نتائج إيجابية.