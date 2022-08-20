شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسباب التهاب اللثة.. وكيفية الوقاية منه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الدكتور غينادي شارغوردسكوي، أخصائي طب وجراحة الأسنان، أسباب التهاب اللثة وكيف يمكن الوقاية منه، وهل تنفع النصائح المنشورة في الانترنت؟

تعرف على أسباب التهاب اللثة.. وكيفية الوقاية منه

ويشير الأخصائي في برنامج تلفزيوني، إلى أن السبب الأول لالتهاب اللثة هو سوء النظافة وتنظيف الأسنان بصورة خاصة. ولكن هناك أسبابا أخرى، أكثر خطورة لأمراض تجويف الفم: تنكس دواعم السن، التهاب اللثة، سوء إطباق الأسنان، والترسبات الجيرية. لذلك يجب مراجعة طبيب الأسنان على الأقل 1-2 مرة في السنة لتنظيف الأسنان وفحصها.

ويضيف، من علامات أمراض اللثة، رائحة كريهة من الفم، نزف الدم عند تنظيف الأسنان وعدم ثباتها.

ويشير، إلى أن التهاب اللثة من المشكلات المنتشرة، حتى أنه في شبكة الانترنت نصائح كثيرة لكيفية التحكم بالنزيف والأعراض الأخرى. ولكن ليست جميعها مفيدة وآمنة.

ويضيف، من أجل مكافحة التهابات اللثة، يجب الاعتناء بنظافة الأسنان وتجويف الفم.

ويقول، "نتحدث عن تجويف الفم ككل- الأسنان واللسان والغشاء المخاطي بما فيه المحيط بالأسنان".

ويضيف من بين الطرق المستخدمة والفعالة في تنظيف تجويف الفم هو استخدام "جهاز ري الفم"، الذي بفضله وتحت ضغط تيار الماء يمكن إزالة بقايا الطعام والبكتيريا المرضية من جميع أنحاء تجويف الفم بما فيها المناطق التي يتعذر الوصول إليها. ويؤكد على أن استخدام تيار الماء يجب أن يكون نادرا. ويجب ملء الجهاز مناصفة بماء مغلي ومحلول مطهر له طعم لطيف، ويوجه تيار الماء نحو خط اللثة وبين الفواصل بين الأسنان.

ويضيف، يجب أيضا إيلاء الاهتمام باختيار فرشاة الأسنان، حيث يجب قبل شرائها استشارة الطبيب الذي يحدد نوعها ودرجة قساوتها.

أعلن طبيب الأسنان بيكزود غانييف، مدير عام عيادة LEDS-Esthetic Functional Dentistryк لطب الأسنان، أن الحلويات وعصائر الفواكه تساعد على تسوس الأسنان.

ويشير الطبيب، إلى أن أكثر المواد ضررا لصحة الأسنان هي سكر المكعبات. ووفقا له بعد تناوله، تبقى في تجويف الفم دقائق صغيرة من السكر، التي تشكل بيئة مواتية لتكاثر البكتيريا.

ويقول، "ينتج من عملية معالجة دقائق السكر، حمض عضوي، يؤثر سلبا في صحة الجسم بصورة عامة. وهذا الحمض يلحق الضرر بمينا الأسنان، ما يؤدي إلى تسوس الأسنان".



وينصح الطبيب، بعدم مضغ الحلويات وتناول البسكويت، لأن دقائق هذه المواد يمكن أن تبقى بين الأسنان، وبالتالي تسوسها.

ويقول، "من الأفضل تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة وبعد ذلك شطف تجويف الفم جيدا بماء دافئ".

ويضيف، لا ينصح بتناول القهوة الساخنة مع الآيس كريم البارد، لأنه مع بعضهما يمكن أن يلحقا الضرر بمينا الأسنان.

ويقول، "تذكروا كيف يتحطم القدح البارد عند صب ماء حار فيه. نفس هذا الشيء يحصل مع مينا الأسنان، حيث تظهر تشققات مجهرية فيها عند تفاوت درجة حرارة الأطعمة والمشروبات، ما يجعل الأسنان عرضة لدقائق الطعام والأحماض، التي تساعد على نمو البكتيريا وظهور التسوس".

ويضيف، تلحق عصائر الفواكه الطازجة الضرر بمينا الأسنان أيضا، بسبب أحماض الفاكهة التي تعمل على تليين مينا الأسنان ومن ثم تآكلها. ونتيجة لذلك يصبح سطح الأسنان خشنا وتبقى فيه دقائق الطعام، التي تغدو غذاء للبكتيريا.

أعلنت طبيبة الأسنان الروسية ماريا ميخائلوفا، أن عصائر الفواكه وعدم تنظيف تجويف الفم بالمستوى المطلوب يؤثر في حساسية الأسنان.

وتشير أخصائية طب وجراحة الأسنان في حديث لموقع Lenta.ru، إلى أن هناك عوامل غير واضحة للوهلة الأولى، تسبب زيادة حساسية الأسنان.

ووفقا لها، تتكون بنية الأسنان من طبقة المينا الخارجية الصلبة، وتحتها طبقة لينة من العاج واللب، التي تنتشر فيها الألياف العصبية والأوعية الدموية.

وتضيف، طبقة المينا ليست حساسة، بل تحمي الطبقات اللينة التي تحتها، من تأثير العوامل الخارجية. لذلك تظهر حساسية الأسنان عندما تنكشف طبقة العاج وتدخل المواد المهيجة إلى الأوعية والألياف المنتشرة فيها. وهذا ما يجعل الإنسان يشعر بالألم عند تناول طعام أو مشروب ساخن أو بارد أو حلو أو حامضي.

وتشير، إلى أن العوامل الخارجية المسببة لظهور حساسية الأسنان عديدة. منها انحسار اللثة، حيث يلاحظ نقص في نسيج الحماية، ما يؤدي إلى انكشاف جذر الأسنان. ووفقا لها يحصل انحسار اللثة بسبب عدم العناية بنظافة تجويف الفم.

وتقول، "إذا لم ينظف الشخص أسنانه من الترسبات الناعمة عليها بصورة جيدة، فإنها تصبح لاحقا سببا في التهاب اللثة حول السن، ما يؤدي إلى انحسارها".

ووفقا له، يمكن أن يؤدي التنظيف المكثف للأسنان إلى إصابة اللثة وبالتالي انحسارها أيضا.

وتضيف، من بين العوامل الأخرى المسببة لحساسية الأسنان، ضعف طبقة المينا، بسبب التآكل أو العبء الوظيفي الزائد. فمثلا الإفراط في تناول المشروبات الحامضية والمياه الغازية أو عصائر الفواكه الطازجة يسبب تآكل المينا وضعفها. لذلك بعد تناول هذه المشروبات يجب شطف تجويف الفم جيدا ومن ثم الانتظار نصف ساعة قبل تناول طعاما صلبا، الذي يمكن أن تتلف جزيئاته مينا الأسنان التي أضعفتها المشروبات الحامضية.

وتشير الطبيبة، إلى أن العامل الآخر المسبب لتآكل مينا الأسنان هو صرير الأسنان، أو العضة العميقة، حيث مع مرور الوقت تظهر تشققات مجهرية في طبقة المينا ومعها الحساسية.

وتنصح الطبيبة، لمنع تطور حساسية الأسنان، باستخدام بين فترة وأخرى معجون أسنان مقو للمينا، وتنظيف تجويف الفم جيدا باستخدام وسائل لتجديد التمعدن. كما يجب استخدام فرشاة أسنان ناعمة ملائمة.